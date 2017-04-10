"Батькивщина" не будет голосовать за нового главу НБУ – Тимошенко

Вчера, 16:37

Юлия Тимошенко озвучила позицию фракции относительно назначения нового главы Национального банка

Юлия Тимошенко. Фото: Facebook
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook

Фракция "Батькивщины" не будет поддерживать ни одной кандидатуры на должность главы Национального банка, которую Президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента. Об этом журналистам сказала председатель фракции Юлия Тимошенко, сообщает "Укринформ".

"Я сразу говорю, что наша фракция, наша партия не будет голосовать за следующую кандидатуру Порошенко на главу Нацбанка, какой бы эта кандидатура ни была", – сказала она.

Как известно, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
НБУ, Тимошенко, Верховная Рада, батькивщина, гонтарева

Вы сейчас просматриваете новость ""Батькивщина" не будет голосовать за нового главу НБУ – Тимошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко будет согласовывать кандидатуру нового главы НБУ - АП

Вчера, 16:19

Президент Украины внесет в Раду представление на должность главы Нацбанка после согласования кандидатуры

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Гонтарева перед отставкой поедет в США ради МВФ

Вчера, 15:20

В мае в Киев должна прибыть миссия по пересмотру программы финансирования

Экономика

Ирина Луценко. Фото: maxpark.com

Порошенко еще не определился по поводу Гонтаревой - Луценко

Вчера, 14:39

В БПП довольны работой главы Национального банка

Украина

Валерия Гонтарева. Фото: Зеркало недели

Отставка Гонтаревой: последствия и возможные преемники

Вчера, 14:36

Глава НБУ официально заявила, что намерена уйти в отставку. Теперь ее заявление должен подписать президент Украины Петр Порошенко и поддержать парламент

Власть

Александр Данилюк выразил брагодарность Валерии Гонтаревой. Фото: president.gov.ua

Данилюк: Команда Гонтаревой удержала банковскую систему

Вчера, 14:23

Глава Минфина тепло поблагодарил председательницу Нацбанка за совместную работу

Финансы

Валютный рынок пока не знает, как реагировать на отставку Гонтаревой. Фото: AFP

Курс доллара в Украине замер на фоне отставки Гонтаревой

Вчера, 14:08

Валютный рынок пока осмысливает новость о грядущей смене руководоства регулятора

Политика

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Гонтарева дала мрачный прогноз по реформам в Украине

Вчера, 13:39

Глава НБУ назвала ключевую задачу для закрепления изменений в стране 

Экономика

В Украине блокируют отделения банков с российским капиталом. Фото: teren.in.ua

Гонтарева осудила блокирование российских банков в Украине

Вчера, 13:27

Глава НБУ напомнила, что такой вариант развития событий произвел негативное впечатление на МВФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования