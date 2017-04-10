"Батькивщина" не будет голосовать за нового главу НБУ – Тимошенко

Фракция "Батькивщины" не будет поддерживать ни одной кандидатуры на должность главы Национального банка, которую Президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента. Об этом журналистам сказала председатель фракции Юлия Тимошенко, сообщает "Укринформ".

"Я сразу говорю, что наша фракция, наша партия не будет голосовать за следующую кандидатуру Порошенко на главу Нацбанка, какой бы эта кандидатура ни была", – сказала она.

Как известно, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.