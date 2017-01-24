Батон Януковича отдыхает: у экс-зама Пшонки нашли золотую лопату – СМИ

Драгоценный сувенир правоохранители нашли в доме Кузьмина во время обыска в рамках уголовного производства

Правоохранители во время обыска в доме бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина нашли золотую лопату. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источник в окружении самого экс-зама Пшонки.

Сообщается, что обыск проводился в рамках одно из уголовных производств, которое возбуждено против самого Кузьмина. Как отмечает издание, факт обыска он немногим ранее подтверждал в СМИ.

Согласно информации источника, помимо различных ценностей и документов, была обнаружена золотая лопата, которая выполнена из драгоценного металла в полный размер стандартного орудия труда.

Отметим, что Кузьмин был заместителем Виктора Пшонки, когда тот возглавлял Генеральную прокуратуру.

Как известно, Ренат Кузьмин скрывается от расследования по подозрению в организации незаконного задержания экс-главы МВД Юрия Луценко, в связи с этим он объявлен в розыск, в том числе и международный.

Также сообщалось, что в мае 2015 года прокуратура Киев закрыла уголовное производство по факту исчезновения из Межигорья драгоценностей, в том числе "золотого батона" – известного "символа" режима Виктора Януковича. Отмечалось, что уголовное дело неспешно закрыли еще в начале декабря 2015 года, так как "отсутствовал состав преступления".