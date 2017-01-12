"Байден – один из самых больших друзей Украины", – Рябчин

Вице-президент США Джозеф Байден – один из самых больших друзей Украины, который действительно хотел, чтобы страна, которую он полюбил, развивалась. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" сообщил нардеп от "Батькивщины", член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с США Алексей Рябчин.

"Давайте скажем честно, что Байден, с которым я встречался, когда он приезжал в 2015 году и приходил в Верховную Раду (думаю, что все слышали речь Байдена и уровень выступления и понимания ситуации), один из самых больших друзей Украины в предыдущей Администрации (Барака Обамы – Авт.). К сожалению Барак Обама за 8 лет не нашел возможности посетить Украину. Байден, наоборот, приезжал неоднократно. Те вещи, которые он говорил на закрытой встрече, – наверное, более откровенного политика, с которым бы я общался за два года, я не видел. Это человек, который действительно хотел, чтобы страна, которую он полюбил, – развивалась. С чем он приедет в этот раз я не знаю, у меня не будет с ним встречи, у него очень плотная программа, насколько я знаю. То ли он привезет финальные переходные месседжи, в любом случае, несмотря на внутренние противодействия демократов и республиканцев – это американцы, они действуют в национальных интересах Америки. Тем более есть правило: дома мы можем ругаться, за границей мы все представители одной и той же нации", – сказал "Сегодня.ua" Алексей Рябчин.

Напомним, сегодня пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что 15 января Петр Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину.

За время президентства Петра Порошенко это будет третий визит Джо Байдена в Украину. Первый был 20 ноября 2014 года. Тогда он встретился с президентом, тогдашним премьером Арсением Яценюком для обсуждения продвижения антикоррупционных реформ и нарушения Россией Минских соглашений. Во второй раз Байден приезжал в Украину 8 декабря 2015 года и выступил с исторической речью с трибуны Верховной Рады, проведя потом закрытую встречу с парламентариями.