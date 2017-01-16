Байден прилетел в Украину

Вице-президент США уже сегодня встретится с президентом Петром Порошенко

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на офийиальной странице в Twitter.

Так, сегодня, 16 января, в 8:45 состоится двусторонняя встреча Байдена с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.

Напомним, визит вице-президента США Джо Байдена в Украину был перенесен из-за изменений в рабочем графике.