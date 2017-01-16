Байден прилетел в Украину
Вице-президент США уже сегодня встретится с президентом Петром Порошенко
Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на офийиальной странице в Twitter.
Welcome to Ukraine, @VP Biden! pic.twitter.com/Q6oLPhNKlG— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 января 2017 г.
Так, сегодня, 16 января, в 8:45 состоится двусторонняя встреча Байдена с президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.
Напомним, визит вице-президента США Джо Байдена в Украину был перенесен из-за изменений в рабочем графике.
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