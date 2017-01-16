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Байден прилетел в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7884/71_main.1484547774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/71_tn.1484547774.jpg Политика Вице-президент США  уже сегодня встретится с президентом Петром Порошенко

Байден прилетел в Украину

Сегодня, 08:21

Вице-президент США  уже сегодня встретится с президентом Петром Порошенко

Байден по прилету в Киев. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Байден по прилету в Киев. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на офийиальной странице в Twitter.

Так, сегодня, 16 января, в 8:45 состоится двусторонняя встреча Байдена с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.

Напомним, визит вице-президента США Джо Байдена в Украину был перенесен из-за изменений в рабочем графике.
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Источник:

"Сегодня"

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