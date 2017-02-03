Беглый нардеп Онищенко является бойцом информвойны Кремля – "Фонд свободной России" (видео)

Как сообщается, перед побегом в Лондон, депутат ездил в Москву за инструкциями

Беглый нардеп Александр Онищенко является бойцом информационной войны Кремля против Украины, заявила глава организации "Фонд свободной России" Наталья Арно в статье для американского издания.

Перед побегом в Лондон, депутат ездил в Москву за инструкциями. После Онищенко и стал обвинять украинские власти в коррупции. Правда, обещанных доказательств до сих пор никто так и не увидел.

"Путем военных и невоенных действий, направленных на дестабилизацию Украины, руководство РФ попытается снизить вооруженное сопротивление Украины и вызвать у граждан сомнение относительно легитимности и эффективности власти, которую они избрали. И пока Запад будет занят своими внутренними вопросами, Путин будет использовать любую возможность, чтобы вернуть Украину на орбиту Кремля и убедиться, что она становится недееспособным государством", – пишет Наталья Арно.