Беглый нардеп Онищенко является бойцом информвойны Кремля – "Фонд свободной России" (видео)

Сегодня, 22:07

Как сообщается, перед побегом в Лондон, депутат ездил в Москву за инструкциями


Беглый нардеп Александр Онищенко является бойцом информационной войны Кремля против Украины, заявила глава организации "Фонд свободной России" Наталья Арно в статье для американского издания.

Перед побегом в Лондон, депутат ездил в Москву за инструкциями. После Онищенко и стал обвинять украинские власти в коррупции. Правда, обещанных доказательств до сих пор никто так и не увидел.

"Путем военных и невоенных действий, направленных на дестабилизацию Украины, руководство РФ попытается снизить вооруженное сопротивление Украины и вызвать у граждан сомнение относительно легитимности и эффективности власти, которую они избрали. И пока Запад будет занят своими внутренними вопросами, Путин будет использовать любую возможность, чтобы вернуть Украину на орбиту Кремля и убедиться, что она становится недееспособным государством", – пишет Наталья Арно.
россия, видео, Украина, онищенко

Вы сейчас просматриваете новость "Беглый нардеп Онищенко является бойцом информвойны Кремля – "Фонд свободной России" (видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Суд на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи", фото .rbc.ua

Суд на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи"

27 Января, 01:45

Ему назначен залог в размере 50 млн грн

Происшествия и криминал

В Лукьяновском СИЗО произошел конфликт. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу

15 Января, 16:18

В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного

Происшествия

Экс-командир расформированной спецроты "Торнадо" Руслан Онищенко фото: Facebook

Экс-командир "Торнадо" заявил, что не резал ухо подчиненному в СИЗО

15 Января, 07:29

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь

Украина

Артем Сытник. Фото: antikor.com.ua

Сытник назвал главное антикоррупционное дело года

11 Января, 11:33

Всего в НАБУ расследуется коррупционных дел с убытками для страны на общую суму в 82 миллиарда гривен

Власть

В НАБУ рассказали об итогах 2016 года. Фото: novynarnia.com

В НАБУ подвели итоги 2016 года

29 Декабря 2016, 14:50

Глава Бюро отметил результаты в борьбе с коррупцией и пожаловался на то, что НАБУ не дали право на прослушку

Политика

Александр Онищенко. Фото: rbc.ua

Онищенко выложил вторую часть "компромата" на власть

24 Декабря 2016, 11:13

Беглый нардеп снова обвинил Порошенко

Политика

Онищенко готов выйти на связь и дать показания

21 Декабря 2016, 20:15

Депутат сейчас находится в Германии 

Политика

Александр Онищенко. Фото: rbc.ua

Онищенко признался, что круглые сутки проводит с полицейскими

21 Декабря 2016, 17:53

Беглец взял себе в охранники европейских правоохранителей, чтобы доказать, что он не ездит в Москву

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования