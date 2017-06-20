Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Пенса

Вчера, 23:43

В ведомстве до сих пор не уточнили, встретится ли украинский лидер с президентом США

Майк Пенс. Фото: AFP
Майк Пенс. Фото: AFP

Спикер Белого дома Шон Спайсер сообщил в ходе брифинга, что президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Вашингтон встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Голос Америки.

Согласно информации издания, встреча запланирована на завтра, 20 июня.

При этом в Белом доме до сих пор не уточнили, встретится ли Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер выразил в Twitter убеждение, что встреча между лидерами Украины и США состоится.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко отправляется на встречу с Трампом в Вашингтон, которая должна состояться 20 июня.
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