Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Пенса

В ведомстве до сих пор не уточнили, встретится ли украинский лидер с президентом США

Спикер Белого дома Шон Спайсер сообщил в ходе брифинга, что президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Вашингтон встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Голос Америки.

Согласно информации издания, встреча запланирована на завтра, 20 июня.

При этом в Белом доме до сих пор не уточнили, встретится ли Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер выразил в Twitter убеждение, что встреча между лидерами Украины и США состоится.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко отправляется на встречу с Трампом в Вашингтон, которая должна состояться 20 июня.