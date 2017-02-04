Белый дом сообщил о предстоящем телефонном разговоре Трампа и Порошенко

Сегодня, 03:30

Трамп на выходных проведет телефонный разговор с Порошенко

Дональд Трамп и Петр Порошенко, Фото: english.almanar.com.lb
Дональд Трамп и Петр Порошенко, Фото: english.almanar.com.lb

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Белого дома, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Напомним, визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне. 
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