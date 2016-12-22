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Березовец об исключении Савченко из ПАСЕ: Кремль лишился своего "представителя" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/64_main.1482412484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/64_tn.1482412484.jpg Политика Эксперт считает, что парламентарии не только избавились от Савченко, но и "поставили подножку" Путину 

Березовец об исключении Савченко из ПАСЕ: Кремль лишился своего "представителя"

Сегодня, 15:11

Эксперт считает, что парламентарии не только избавились от Савченко, но и "поставили подножку" Путину 

Тарас Березовец. Фото: Facebook
Тарас Березовец. Фото: Facebook

Политолог Тарас Березовец считает, что исключение народного депутата Надежды Савченко из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Советы Европы (ПАСЕ) Украина избавила организацию от "последнего представителя Кремля". Об этом он написал в Facebook.

Он считает, исключением Савченко из делегации Украина лишила Кремль своего "главного представителя" в ПАСЕ.

"Надежду Савченко наконец исключили из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Что характерно, полномочия российской делегации в ПАСЕ приостановлены с января 2015 года. Тогда ПАСЕ из-за ситуации в Украине приняла резолюцию, в которой лишила делегацию РФ права голоса, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Констатирую, с исключением Савченко Кремль лишился своего главного представителя в ПАСЕ", – написал Березовец.

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Как рассказала пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко, что, несмотря на исключения Савченко из делегации в ПАСЕ, она и дальше планирует информировать мировую общественность о ситуации в Украине.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
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Источник:

"Сегодня"

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