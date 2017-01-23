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Березовец прокомментировал покушение на Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7908/99_main.1485176436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/99_tn.1485176436.jpg Политика Этим покушением российские спецслужбы показали, что война идет не только на фронте, но и глубоко в тылу, отметил эксперт

Березовец прокомментировал покушение на Геращенко

Сегодня, 15:00

Этим покушением российские спецслужбы показали, что война идет не только на фронте, но и глубоко в тылу, отметил эксперт

Тарас Березовец. Фото: uapress.info
Тарас Березовец. Фото: uapress.info

Предотвращение покушения на народного депутата Антона Геращенко показало, что украинская контрразведка стала работать профессиональней. Такое мнение высказал в Facebook политолог Тарас Березовец.

Кроме того он подчеркнул, что этим покушением российские спецслужбы показали, что война идет не только на фронте, но и глубоко в тылу.

"Предотвращение СБУ убийства российскими спецслужбами народного депутата Антон Геращенко это, с одной стороны, четкий сигнал того, насколько профессионально стала работать украинская контрразведка, а с другой демонстрация того, что война против Украины продолжается и она может коснуться любого настоящего патриота своей страны", – написал Березовец.

Также он опровергнул версию, бытующую в украинском обществе, что данное покушение это пиар нардепа.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.
убийство, покушение, геращенко, березовец, российские спецслужбы

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Источник:

"Сегодня"

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