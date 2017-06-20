Березовец: Трампу выгодна встреча с Порошенко

Президент США Дональд Трамп также должен быть заинтересован во встрече с украинским коллегой Петром Порошенко, чтоб отмыться от скандала по связям с Россией. Об этом рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" политический эксперт Тарас Березовец.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в пересмотре отношений с Киевом.

"Американская администрация ищет формат перезагрузки отношений между Киевом и Вашингтоном, говорится о так называемом resеt policy, хотя слово несколько одиозное, хотя бы потому что его использовала государственный секретарь Хиллари Клинтон вместе с Сергеем Лавровым, – перезагрузка отношений Москвы и Вашингтона", – сказал Березовец.

Также он отметил, что голосование за новые санкции против России показало, как американские политики настроены в отношении Москвы. "Голосование Сената на прошлой неделе, которое набрало 97 голосов из 100 возможных, показало сегодня токсичность темы России для любого политика".

"Следующая тема – это то, что Трамп хочет максимально отмыться от скандала, связанного с РФ. Поэтому визит Порошенко ему выгоден не менее, чем украинскому президенту", – добавил Березовец.

Как сообщали сегодня в Белом доме, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа пройдет сегодня вечером в 18:00.