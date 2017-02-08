Берлин не увидел противоречия в словах посла

Местные выборы на Донбассе возможны лишь при согласии обеих сторон, заявили в МИД Германии

Проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с нормами Минских соглашений и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов, заявил спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шеффер, сообщает DW.

"Такие местные выборы, в соответствии с правилами Минских соглашений, только тогда пройдут и могут пройти не ранее, прежде чем обе стороны согласятся на соответствующую модальность (проведение выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса – ред.)", – заверил Шефер во время пресс-конференции в Берлине, комментируя слова немецкого посла в Украине Эрнста Райхеля в среду.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что никто, включая немецкого посла в Киеве, "не имеет никаких сомнений в том, кто в итоге несет ответственность за начало этого конфликта". "Никто в правительстве ФРГ не имеет каких-либо сомнений относительно того, что имеет место логистическая, финансовая и военная поддержка сепаратистов Донбасса со стороны России", – сказал Шефер.

В то же время он добавил: "Я не буду делать того, чтобы на уровне правительства утверждать, присутствуют ли регулярные российские войска на суверенной территории Украины, подконтрольной сепаратистам".

Представитель МИД Германии подтвердил, что немецкое правительство, канцлер Ангела Меркель. министр иностранных дел Зигмар Габриэль, все свои усилия направляют на урегулирование конфликта и продвижения имплементации минских договоренностей.

Он также назвал возможным проведение вскоре следующей встречи в "нормандском формате" для достижения политического решения конфликта на Донбассе. Сообщение о возможности встречи появилось раньше этого дня. Однако он добавил, что пока слишком рано говорить о деталях. "Наши усилия ради воплощения Минских договоренностей нацелены на то, чтобы восстановить суверенитет Украины в рамках всей ее территории", – добавил Шефер.

Ранее в интервью СМИ посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.