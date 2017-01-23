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Безвизовый режим для Украины и санкции против РФ: каковы итоги встречи Порошенко с президентом Эстонии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/33_main.1485195712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/33_tn.1485195712.jpg Политика Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии

Безвизовый режим для Украины и санкции против РФ: каковы итоги встречи Порошенко с президентом Эстонии (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:14

Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии


Украина должна получить безвизовый режим с Евросоюзом уже в ближайшие месяцы.

Такую позицию высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с Петром Порошенко в Таллине.

Эстония – стратегический союзник Украины не только в вопросе евроинтеграции. Президент Кальюлайд решительно осудила агрессию России. И заявила, что Украина остается приоритетом в сфере международного сотрудничества и финансовой помощи.

Порошенко поблагодарил за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии.

"Мы обсудили с президентом Кальюлайд первые шаги и повестку дня председательства Эстонии в ЕС, и готовы осуществить определенные шаги, чтобы осуществить это как можно эффективнее", – заявил Порошенко.

"Эстония продолжает поддерживать курс реформ в Украине. Мы будем и далее поддерживать Украину, чтобы в стране установилось правовое государство, а борьба с коррупцией дала реальные результаты", – добавила президент Эстонии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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