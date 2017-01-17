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Билецкий передал Матиосу часть материалов о коррупции в Нацгвардии http://www.segodnya.ua/img/article/7891/92_main.1484685263.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/92_tn.1484685263.jpg Политика Это – первая часть наличествующих у парламентария материалов

Билецкий передал Матиосу часть материалов о коррупции в Нацгвардии

Сегодня, 22:34

Это – первая часть наличествующих у парламентария материалов

Андрей Билецкий. Фото: youtube.com
Андрей Билецкий. Фото: youtube.com

Народный депутат, лидер "Азова" Андрей Билецкий передал заместителю генпрокурора – главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу материалы, подтверждающие его заявление о коррупции в Национальной гвардии Украины, сообщает сайт "azov.press".

В обнародованном во вторник вечером на сайте сообщении отмечается, что это – первая часть наличествующих у парламентария материалов.

Как сообщалось, 14 января в эфире одного из украинских телеканалов Билецкий заявил, что в Национальной гвардии Украины на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция, что несет угрозу обороноспособности страны. В частности, А.Билецкий утверждает, что "система ворует каждую третью гривну" из бюджета Нацгвардии Украины. Он также пообещал в скором времени обнародовать соответствующие факты.

В свою очередь, 15 января руководство Национальной гвардии обратилось в Службу безопасности Украины и военную прокуратуру с просьбой проверить озвученные парламентарием факты.

В этот же день Матиос в своей странице в Фейсбук сообщил, что военная прокуратура проведет проверку в рядах руководства Национальной гвардии Украины. "Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", – заверил главный военный прокурор.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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