Появилось видео, как Ляшко слетел со ступенек в Раде

Главный "радикал" не получил травмы во время падения и резво ушел дальше

Лидер Радикальной Партии Олег Ляшко "прогуливаясь" по кулуарам парламента слетел со ступенек. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

Главный "радикал" так заговорился с одним из своих соратников, среди которых был и народный депутат Игорь Мосийчук, что не посмотрел под ноги во время прохождения ступенек, после чего упал.

В ему помогли подняться, он даже успел поздороваться с человеком, которого задел во время падения, но голос за кадром бросил ему в след фразу: "Бог вас карает, Олег", на что политик не отреагировал и пошел дальше.

Напомним, сегодня спикеру парламента Андрею Парубию пришлось закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно из-за нехватки народных депутатов на рабочих местах.