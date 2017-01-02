Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Боровой объяснил, как Украине противостоять РФ без летального оружия США http://www.segodnya.ua/img/article/7852/20_main.1483368777.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/20_tn.1483368777.jpg Политика Аннексия Крыма, война на Донбассе – это в том числе результат бездействия американцев, считает российский оппозиционер

Боровой объяснил, как Украине противостоять РФ без летального оружия США

Сегодня, 16:54

Аннексия Крыма, война на Донбассе – это в том числе результат бездействия американцев, считает российский оппозиционер

Украина должна научиться выживать без США. Фото: nuina.net
Украина должна научиться выживать без США. Фото: nuina.net

Украина должна перестать оглядываться на США и начать разрабатывать свое оружие либо его закупать для противостояния российской агрессии, так как для американцев Украина не так важна. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер Константин Боровой.

По его мнению, Украина могла бы пойти по стопам Израиля и начать вести международную политику без подержи Запада.

"Посмотрите на Израиль, у которого достаточно сил проводить собственную политику на международной арене. Украинским властям необходимо реализовывать свою политику на международной арене, пусть и без поддержки США и Евросоюза. Политику самостоятельную, прагматическую и, в хорошем смысле, эгоистичную", – заявил Боровой.

Он считает, что российская оккупация Крыма и война на востоке Украины стали в том числе и результатом бездействия американской стороны.

"Например, если Запад отказывается поставлять Украине летальное оружие, значит, надо самим производить, доставать и закупать это оружие, без оглядки на США. За последние три года Украина ощутила на себе политику предательства со стороны Запада. Аннексия Крыма, война на Донбассе – это в том числе результат бездействия США. Для Америки Украина важна, но не первостепенна", – резюмировал Боровой.

Как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов, Дональд Трамп и республиканцы будут способствовать тому, чтоб Украина получила летальное оружие. Он отметил, что Республиканцы уже ранее доказали приверженность Украине своими голосованиями в Конгрессе и Сенате.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Дункан Хантер рассказал, какие виды оружия, которое Украина может получить от США. Политик считает, что США должны перейти на оказание более существенной помощи Украине в противостоянии с агрессором.
россия, Израиль, США, оружие, летальное оружие, Боровой

Вы сейчас просматриваете новость "Боровой объяснил, как Украине противостоять РФ без летального оружия США". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Республиканцы и демократы призывают Трампа дать Украине летальное вооружение - WSJ

9 Декабря 2016, 17:10

Издание отмечает, что среди подписантов письма есть несколько влиятельных имен республиканцев

Политика

Трамп вряд ли даст Украине летальное оружие. Фото: nuina.net

Эксперт пояснил, почему Киеву "не светит" летальное оружие от Трампа

11 Ноября 2016, 13:14

В то же время новая Администрация собирается сохранить санкции против РФ и поддержать союзников по НАТО

Украина

Украина продолжает надеятся на летальное оружие от США. Фото: nuina.net

Американский эксперт оценил шансы Украины получить летальное оружие

1 Ноября 2016, 12:28

После смены администрации в Белом доме Украина может получить более существенную помощь от американцев, чем до этого

Мир

Гарри Каспаров. Фото из архива "Сегодня"

Каспаров рассказал, что даст Западу предоставление оружия Украине

24 Октября 2016, 09:40

Европа может применить геополитические шаги, которые смогут заставить Россию пересмотреть свою внешнюю политику

Мир

Альфред Кох. Фото: ТАСС

Экс-вице-премьер России призвал Запад вооружить Украину

16 Октября 2016, 11:16

Кох предлагает Западу предоставить Украине оружие 

Украина

Степан Полторак. Фото: kmu.gov.ua

Полторак рассказал, какие виды летального оружия получит Украина

5 Октября 2016, 08:26

Глава Минобороны ждет помощи "в обозримом будущем"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.