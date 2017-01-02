Боровой объяснил, как Украине противостоять РФ без летального оружия США

Аннексия Крыма, война на Донбассе – это в том числе результат бездействия американцев, считает российский оппозиционер

Украина должна перестать оглядываться на США и начать разрабатывать свое оружие либо его закупать для противостояния российской агрессии, так как для американцев Украина не так важна. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер Константин Боровой.

По его мнению, Украина могла бы пойти по стопам Израиля и начать вести международную политику без подержи Запада.

"Посмотрите на Израиль, у которого достаточно сил проводить собственную политику на международной арене. Украинским властям необходимо реализовывать свою политику на международной арене, пусть и без поддержки США и Евросоюза. Политику самостоятельную, прагматическую и, в хорошем смысле, эгоистичную", – заявил Боровой.

Он считает, что российская оккупация Крыма и война на востоке Украины стали в том числе и результатом бездействия американской стороны.

"Например, если Запад отказывается поставлять Украине летальное оружие, значит, надо самим производить, доставать и закупать это оружие, без оглядки на США. За последние три года Украина ощутила на себе политику предательства со стороны Запада. Аннексия Крыма, война на Донбассе – это в том числе результат бездействия США. Для Америки Украина важна, но не первостепенна", – резюмировал Боровой.

Как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов, Дональд Трамп и республиканцы будут способствовать тому, чтоб Украина получила летальное оружие. Он отметил, что Республиканцы уже ранее доказали приверженность Украине своими голосованиями в Конгрессе и Сенате.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Дункан Хантер рассказал, какие виды оружия, которое Украина может получить от США. Политик считает, что США должны перейти на оказание более существенной помощи Украине в противостоянии с агрессором.