БПП призывает "радикалов", "Самопомич" и "Батькивщину" вернуться в коалицию

Сегодня на Согласительном совете в БПП призвали "Радикальную партию", "Самопомич", "Батькивщину" объединиться и вступить в единую коалицию для формирования конституционного большинства под 300 голосов. Об этом заявила замглавы фракции БПП Ирина Луценко.

"Коалиция крепкая, она состоит из двух основных фракций – это БПП и НФ. Все депутаты, которые зашли в коалицию, начиная с начала работы этой Верховной Рады, остаются в этой коалиции и расшатать ситуацию такими обвинениями и вбросами такой информации коалицию не удастся. Хочу отметить и другое, сегодня на Согласительном совете мы призвали "Радикальную партию", "Самопомич", "Батькивщину" – всех, кто не считает себя пятой колонной , всех, кто считают себя гражданами Украины и хотят видеть Украину как государство независимым, – объединиться, вступить в единую коалицию для формирования конституционного большинства под 300 голосов. Поэтому мы не ведем речь о выходе депутатов из БПП. Наоборот, мы убеждаем другие фракции и группы объединиться в единую коалицию", – заявила заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли выход 10 нардепов из фракции БПП и коалиции, Ирина Луценко сказала, что это информационные вбросы и попытка дискредитации коалиции.

Опроверг информацию о выходе депутатов из фракции и коалиции и глава НФ Максим Бурбак. "Как бы кому-то не хотелось, чтобы коалиция прекратила свое существование, для того, чтобы раскачать лодку, в которой мы все сидим, для того, чтобы добиться внеочередных выборов в ВР, чтобы сюда завести популистов и откровенно пятую колонну Кремля, то этого им не удастся. И события последнего года показали, что вместе в единстве мы способны принимать нужные решения, способны проводить реформы, которые, в конце концов, позволяют строить независимую европейскую Украину. Не дождутся", – заявил Бурбак.

На уточняющий вопрос журналистов о том, собираются ли "фронтовики" выйти из коалиции, Бурбак ответил: "Я хочу сказать так, что ни один депутат фракции "Народный фронт" не покидал коалицию".

Напомним, 23 января нардеп Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции БПП и коалиции. Позже он заявил, что по его информации к аналогичному шагу готовятся еще десять нардепов из БПП.

7 февраля после двухнедельного перерыва состоится первое пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады. По календарному плану, который Рада утвердила еще 17 января, она продлится до 21 июля: 11 недель нардепы выделили на работу в пленарном режиме, семь — на работу в комитетах и еще шесть — на деятельность в округах.