Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
﻿﻿Британско-украинские связи сегодня крепки как никогда – Джудит Гоф http://www.segodnya.ua/img/article/7870/40_main.1484077523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/40_tn.1484077523.jpg Политика Сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

﻿﻿Британско-украинские связи сегодня крепки как никогда – Джудит Гоф

Сегодня, 22:16

Сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Джудит Гоф. Фото: пресс-служба Главы государства
Джудит Гоф. Фото: пресс-служба Главы государства

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Об этом говорится в сообщении британского посольства на странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Вместе мы работаем для процветания и безопасности Украины. Мы надеемся продолжить наше плодотворное сотрудничество в процессе продвижения Украины по пути реформ ", – отметила Гоф.

Отмечается, что сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.
посол, британия, сотрудничество, Гоф, Джудит Гоф

Вы сейчас просматриваете новость "﻿﻿Британско-украинские связи сегодня крепки как никогда – Джудит Гоф". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Экс-посол США в РФ: Будущее Европы и России зависит от Украины

Сегодня, 15:52

Американцы должны оставаться сосредоточенными на Украине и помочь украинским лидерам сделать государство успешным

Мир

Убийца посла РФ. Фото: AFP

Убийство посла России: в Турции арестованы пять человек

7 Января, 17:36

Четверо из них - сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД

Украина

Степан Полторак. Фото: Facebook

ВСУ рассчитывают на улучшение сотрудничества с Пентагоном – Минобороны

4 Января, 14:13

Степан Полторак заявил, что сотрудничество Вооруженных сил Украины с Пентагоном будет продолжено

Политика

Валерий Чалый. Фото: day.kiev.ua

Украинский посол в США прокомментировал скандальную статью Пинчука

1 Января, 13:02

Дипломат призывает узнать мнение украинских бойцов с передовой на Донбассе о замораживании конфликта

Мир

Особняк российской дипмиссии в Мэриленде. Фото Daily Mail

Что известно о закрытых Обамой "дачах" российских послов в США

31 Декабря 2016, 09:00

Президент США в числе прочих санкций объявил о закрытии двух российских "дипломатических дач" в Нью-Йорке и Мэриленде

Мнения

Украинский дипломат прогнозирует расширение американских санкций против России. Фото: архив

Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России

30 Декабря 2016, 15:54

Посол Украины в Финляндии считает, что американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких дипломатов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.