﻿﻿Британско-украинские связи сегодня крепки как никогда – Джудит Гоф

Сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Об этом говорится в сообщении британского посольства на странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Вместе мы работаем для процветания и безопасности Украины. Мы надеемся продолжить наше плодотворное сотрудничество в процессе продвижения Украины по пути реформ ", – отметила Гоф.

Отмечается, что сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.