Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмаром Броком. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

В сообщении сказано, что Порошенко проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ и заверил в решительной настроенности власти для обеспечения необходимых трансформаций.

"Элмар Брок отметил реформаторские усилия Украины, в частности принятие Верховной Радой Украины государственного бюджета Украины на 2017 год, укрепление банковской системы и смелость решения о национализации "ПриватБанка", а также реализацию антикоррупционной политики, в том числе внедрение системы е-декларирования, развития антикоррупционной институциональной архитектуры и судебной реформы", – отметили в пресс-службе.

По словам Брока, такие действия укрепляют правовую безопасность Украины.

Кроме того, собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и осудили вооруженные провокации российской стороны, направленные на обострение ситуации на линии соприкосновения. "Порошенко выразил благодарность за неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, и приветствовал решение Совета ЕС продлить экономические и секторальные санкции против России после 31 января 2017 года", – говорится в сообщении.

Порошенко и Брок также достигли договоренности приложить усилия для ускорения решения процедурных вопросов в институтах ЕС с целью введения безвизового режима для украинцев, отмечают в пресс-службе президента.

Отметим, по словам главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, Украина получит безвизовый режим с ЕС через несколько недель.