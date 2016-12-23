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Брок рассказал, на каком этапе в ЕС сейчас находится вопрос о безвизе для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7823/41_main.1482482867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/41_tn.1482482867.jpg Политика По его словам, иногда Европейский парламент медленно принимает решения, но иногда, я такое слышал, и украинские политики замедляют процесс

Брок рассказал, на каком этапе в ЕС сейчас находится вопрос о безвизе для Украины

Сегодня, 10:44

По его словам, иногда Европейский парламент медленно принимает решения, но иногда, я такое слышал, и украинские политики замедляют процесс

Эльмар Брок. Фото: zbroya.info
Эльмар Брок. Фото: zbroya.info

Европейский Совет на уровне министров утвердит механизм приостановления безвизового режима с Украиной в ближайшие несколько недель, прогнозирует председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Вопрос наличия такого механизма не уникален для Украины, такой механизм у нас есть с каждой страной, с которой у нас есть визовые отношения. Подчеркну, ничего особенного там нет – этот вопрос сейчас в процессе решения. Европейский парламент принял решение о механизме приостановления безвизового режима, и это также произойдет (будет принято решение – Ред.) в Европейском Совете на уровне министров в ближайшие несколько недель", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Брок отметил, что не драматизирует ситуацию в вопросе предоставления Украине безвиза: "Иногда Европейский парламент медленно принимает решения, но иногда, я такое слышал, и украинские политики замедляют процесс. Это общая проблема".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз предоставит безвизовый режим Украине в ближайшие несколько недель.
Украина, Европарламент, евросоюз, безвизовый режим, Брок

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Источник:

Интерфакс-Украина

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