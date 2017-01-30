Будущее польско-украинских отношений оказалось под вопросом – Качинский

По его словам, неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА

Польско-украинские отношения сейчас под вопросом. Об этом сказал лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, передает Польское радио.

Политик добавил, что будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА, на традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – сказал Качиньский в эфире одной из польских радиостанций.

Ранее Foreign Policy писало, что войны за историю Украины и Польши грозят Киеву катастрофой. Как отмечалось, сейчас Украине никак не следует ссориться с Польшей, поскольку большинство европейских держав поглощены своими внутренними треволнениями, а США при Дональде Трампе, возможно, возьмут курс на сближение с Москвой.

"Сегодня правительства Польши и Украины по-прежнему объединены своим противодействием Москве, но националистический популизм играет в обеих странах все более разрушительную роль", – говорится в статье.