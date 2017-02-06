Бурбак озвучил шесть приоритетов работы новой сессии Рады

В Верховной Раде ожидают от президента представления плана деоккупации Крыма и Донбасса и утверждения его в парламенте. Об этом глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады, представляя план предложений работы парламента на шестую сессию ВР.

"Первое, после трех лет войны и более 10 тыс погибших украинцев, общество справедливо стремится получить ответы и четкое видение власти того, как победить в этой войне, как будут возвращаться временно-оккупированные территории. Должен состояться честный разговор. Поскольку народ несет на себе груз войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения и Крыма, и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента", – заявил Бурбак.

Также, НФ считает непреемлемым, что Украина до сих пор не имеет постпреда миссии при НАТО. "Третье, в течение последних трех лет была сохранена макроэкономическая стабильность страны. Вопреки военным действиям, потери 20% промышленности, три правительства выполнили это задание: выплачивали зарплаты, начаты реформы в сфере энергетики, госуправления и госзакупок. Но для повышения благосостояния граждан нужно срочно включить механизмы, которые повысят потенциал страны за счет частной инициативы. В частности, бизнес и население должны получить доступные кредиты и стабильный валютный курс. Это конституционная обязанность главы НБУ, которая должна обеспечить функционирование рынка банковских услуг и стабильность цен. Четвертое, приватизация – этот вид инвестиций фактически дискредитирован в Украине. Политиканы и коррупционеры, преследуя свои собственные цели, сорвали приватизацию. НФ убежден, что нужно вносить изменения в законодательство и выводить на прозрачный конкурс госпредприятия, вроде "Укрспирта". Сказки о том, что эти предприятия нельзя продавать эффективным собственникам распространяют коррумпированные директора этих предприятий и их покровители в высоких кабинетах", – считает глава фракции НФ.

В-пятых, по словам Максима Бурбака, должна быть продолжена судебная реформа и формирование нового Верховного суда.

"Шестое, НФ настаивает на продолжении развития госграницы. Наши коллеги в Латвии построили границу с Россией, защитную стену длинной 23 км. Теперь Литва планирует строить такую же стену на границе с Калининградской областью. Хочу напомнить, что 2017 год – последний год для эффективных реформ. Дальше начнется подготовка к выборам, когда будет много разговоров и обещаний и будет меньше дел. Кстати, вернемся к децентрализации и объединенным территориальным громадам. Коллеги, обращаюсь к вам, что в четверг стоит целый блок вопросов по местному самоуправлению, пожалуйста, давайте проголосуем и дадим возможность объединенным территориальным громадам объединиться между районами, дообъединиться и дать возможность ЦИКу провести там выборы", – подытожил Бурбак.

Напомним, 7 февраля после двухнедельного перерыва состоится первое пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады. По календарному плану, который Рада утвердила еще 17 января, она продлится до 21 июля: 11 недель нардепы выделили на работу в пленарном режиме, семь — на работу в комитетах и еще шесть — на деятельность в округах.