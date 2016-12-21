Бюджет-2017 в перепалках и шутках политиков: что за набор фраз и кто такая Люда (видео)

За 20 часов беспрерывной работы под куполом депутаты таки приняли бюджет: шутили, ели конфеты, пили много кофе, но иногда было и не до шуток

Уже третий год подряд Верховная Рада принимает главную смету страны ночью под елочку. Бюджет-2015 голосовали аж 29 декабря в 04:24 утра. В прошлом году – 25 декабря в 04:04. На этот раз депутаты надеялись, что все случится днем, бюджет нормально без спешки пройдет все этапы обсуждения и будет вынесен на голосование. Но традицию решили не нарушать. В последний момент после закрытых консультаций правительства с парламентом главную смету страны решили проголосовать во вторник на вечернем заседании вместо запланированного четверга. И вчера ближе к полудню, когда Рада продлила вечернее заседание нардепы, министры и журналисты стали готовится ко "всенощной".

Так называемые бюджетообразующие законы налоговый комитет утверждал 6 часов подряд – с 12 до 18. Бюджетный же начал заседать только ближе к часу ночи и то в закрытом режиме. На каком-то моменте страсти разгорелись настолько, что тушить пожар под купол приехали лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который в прошлом году обещал депутатам принять бюджет не в 5 утра и таки сдержал обещание, и президент Петр Порошенко.

Пока экс-премьер и гарант о чем-то долго совещались в кабинете у спикера Андрея Парубия, в сессионном зале царил полный хаос. Нардепу от НФ Георгию Логвинскому, во время включения в эфир одного из новостных телеканалов прямо из сессионного зала, коллега по фракции Николай Княжицкий начал ставить рожки над головой. Некоторые депутаты, не стесняясь, спали на рабочем месте, другие пили кофе с конфетами и уже начали поздравлять коллег с днем рождения. Так, нардеп от БПП Сергей Рудык подарил огромный букет цветов имениннице, нардепу от "Самопомочи" Елене Сотник.

Многие жаловались на нечеловеческие условия труда, отсутствие времени на отдых и эксплуатацию депутатского труда. "Голосование предусматривает выбор позиции. А как можно было сделать выбор, когда рассматривается проект закона, в котором более 1000 поправок, а он появился в зале буквально перед голосованием?", – написал у себя Facebook нардеп от БПП, дважды министр финансов Виктор Пинзеник.

Другие народные депутаты соревновались в ораторском мастерстве. И в первых рядах был далеко не лидер "радикалов" Олег Ляшко. Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала бюджет-2017 – набором фраз, которые тянут на уголовное дело.

"Вот бюджет, который нам внесли, – показывала на камеры Юлия Владимировна, перелистывая стопку бумаг. – Таких бюджетов не было за все 25 лет. Это не бюджет – это набор фраз, которые между собой не корреспондируются. И они трусили этим бюджетом, и они реально голосовали без наличия бюджета. Кто бы вам что ни говорил, я знаю очень хорошо как дважды премьер-министр, как выглядит бюджет, который принимают, как он готовится… Это просто унижение. Я думаю, что здесь на уголовное дело тянет – вот эти куски бумаги".

Вице-спикер Оксана Сыроид сказала журналистам, что главная смета страны "готовилась аматорски и цинично, и ежегодно это повторяется". А известный антикоррупционер Сергей Лещенко решил не обнадеживать журналистов, заявив, что пока все "хотелки" депутатов в бюджетообразующих законах не будут учтены, к рассмотрению бюджета Рада не приступит. А произойдет это, по его словам, не раньше пяти утра.

Когда бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект 5000 о государственном бюджете на 2017 год во втором чтении, на часах было 03:40 утра. Уже через пять минут к трибуне вышел министр финансов Александр Данилюк и, шутя, сказал: "Традиции принимать бюджет ночью возле елки оказались сильнее. Но это не сказалось, что важно, на качестве документа"

Но, судя по комментариям многих депутатов, на качестве документа это таки сказалось. Нардеп от БПП Владислав Голуб и многие его коллеги по фракции и парламенту жаловались на отсутствие многих листов с дополнениями к бюджету и сравнительных таблиц с внесенными правками. Представители бюджетного комитета разводили руками, а спикер Андрей Парубий советовал депутатам зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть все в онлайне, так как большинство дополнений к бюджету не изменились. Но и на сайте нужных документов не нашлось.

Когда заключительное слово взял премьер Владимир Гройсман, он сразу же обрушился с критикой на главных, по его словам, популистов этого парламента, – фракцию "Батькивщина", назвав их профессиональными бездарями. "Знаете, когда молодые депутаты делают флешмоб и говорят, что это не бюджет, я ничего не имею против, потому что они не имеют опыта. Но когда министр экономики бывшего правительства выходит на трибуну, а хотела выходить лидер этой фракции, но поняла, что сейчас выйдет на гололед и не устоит, и говорит такую чушь, у меня вопрос: как можно быть 3,5 года премьер-министром и не знать как формируется государственный бюджет? А я вам объясню. Никогда в жизни она не подавала вовремя бюджет, никогда не прошла процедуру второго чтения ... Читайте регламент, учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари. Я это подтверждаю. Я работал при вас и знаю, что это такое", – заявил Гройсман.

А потом премьер добавил, что бюджет-2017 – "это людоцентричный бюджет…". Эта фраза Гройсмана сразу же вызвала кучу насмешек, а эксперты интересовались, кто же такая Люда?

"Зло обзывая народных депутатов "профессиональными бездарями", премьер должен был бы знать хотя бы то, что он ставил целью видимо, чтобы был принят человекоцентрический бюджет, а не людоцентричный, как он это озвучил на заседании парламента. Ибо кто та Люда, кроме него видимо никто и не знает в стране", – написала в своем Facebook член Венецианской комиссии (2009-2013) Марина Ставнийчук.

Бюджет-2017 по старой новогодней традиции приняли в 04:53 под крики "Ура" и "Слава Украине". Закрывая "всенощную" в 5 утра, Андрей Парубий сумел подбодрить депутатов: "Коллеги, вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Мы соберемся в четверг в 10 утра для продолжения нашей работы. Я очень прошу всех прибыть вовремя – в четверг полноценный рабочий день"

Наверное, до сих пор никто из народных избранников внятно не может объяснить общественности, что же произошло в Верховной Раде в ночь на 21 декабря. С точностью все могут подтвердить, что приняли именно проект государственного бюджета на 2017 год. А вот если спросить о конкретных цифрах, наверняка все будут теряться в догадках. Главное, чтобы не получилось так, как в прошлом году, когда 3 января общественники совершенно случайно наткнулись на правку, которая переносила сроки введения электронного декларирования имущества чиновников (а это было одним из главных условий ЕС для получения безвизового режима) с 15 августа 2016 года на 1 января 2017 года.