Часть депутатов не смогла улететь в США на инаугурацию Трампа – Береза

Политик отметил, что купленный билет на церемонию еще не значит, что ты уже там

Некоторые народные депутаты, которые собирались посетить церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа, не смогли получить визы для вылета в США. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сказал нардеп Борислав Береза.

По его словам, купленный билет на церемонию еще не значит, что ты уже там.

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", – заявил Береза.

Кроме того, он также отметил, что не только с перелетом проблемы, но и с проходм в некоторые зоны на церемонии. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами – за час.

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.

Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявлял, что нужно жестко поставить вопрос об отсутствии нардепов в Раде, которые решили посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Нардеп считает, что народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям, и это совершение государственной измены.