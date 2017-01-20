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Часть депутатов не смогла улететь в США на инаугурацию Трампа – Береза http://www.segodnya.ua/img/article/7902/93_main.1484929230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/93_tn.1484929230.jpg Политика Политик отметил, что купленный билет на церемонию еще не значит, что ты уже там

Часть депутатов не смогла улететь в США на инаугурацию Трампа – Береза

Сегодня, 18:22

Политик отметил, что купленный билет на церемонию еще не значит, что ты уже там

Не всем повезло попасть в США. Фото: AFP
Не всем повезло попасть в США. Фото: AFP

Некоторые народные депутаты, которые собирались посетить церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа, не смогли получить визы для вылета в США. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сказал нардеп Борислав Береза.

По его словам, купленный билет на церемонию еще не значит, что ты уже там.

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", – заявил Береза.

Кроме того, он также отметил, что не только с перелетом проблемы, но и с проходм в некоторые зоны на церемонии. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами – за час.

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.

Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявлял, что нужно жестко поставить вопрос об отсутствии нардепов в Раде, которые решили посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Нардеп считает, что народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям, и это совершение государственной измены.
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