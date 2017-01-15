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Чего ожидать от визита Байдена в Украину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/41_main.1484513100.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/41_tn.1484513100.jpg Политика В Киеве ожидают четких ориентиров будущего сотрудничества с Америкой

Чего ожидать от визита Байдена в Украину (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 22:44

В Киеве ожидают четких ориентиров будущего сотрудничества с Америкой


Следующая политическая неделя начнется в нашей стране с приезда вице-президента США – Джо Байдена. Визит вовсе не ритуальный, хотя Байден – топ-фигура уходящей администрации Барака Обамы. В Киеве ожидают четких ориентиров будущего сотрудничества с Америкой. И похоже, что несмотря на неоднозначные заявления новоизбранного президента Дональда Трампа о том, что нужно нормализовать отношения США и России, команда Обамы делает все возможное, чтобы основные подходы во внешней политике, в том числе относительно российской агрессии против Украины – оставались неизменными. 

Сегодня, кстати, мистера Джо ждали с визитом в Киеве, Президент и премьер-министр Украины. Но невероятно насыщенная политической жизнью, уходящая неделя в Соединенных Штатах, внесла свои коррективы.

Возможно, поэтому Джо Байден немного задержался – визит перенесли на завтра. Но встреча с человеком, пока еще курирующим отношения США и Украины, обязательно состоится. Хотя бы для того, чтобы дать советы в напутствие и попрощаться. Время работы администрации нынешнего Президента Барака Обамы истекает, о чем он с сожалением заявил в своей прощальной речи.

В пятницу, Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Уже на следующий же день Трамп дал понять, что их действие может продлиться недолго. 

О желании идти на сближение с Россией вроде бы говорили и назначения на ключевые посты: своим советником по военным вопросам Трамп назначил генерала Майкла Флинна. Журналисты много говорят о его связи с каналом Раша Тудэй. По крайней мере на праздновании юбилея этого канала Флинн сидел за одним столом с президентом России.

Само же громкое назначение – пост госсекретаря – Трамп отдал Рэксу Тиллерсону, тоже хорошему знакомому российского президента. Будучи главой крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil, Тиллерсон неоднократно проводил переговоры с Владимиром Путиным в рамках энергетического партнерства. Даже российским орденом дружбы был награжден. Но во время слушаний по утверждению его кандидатуры на пост, Тиллерсон  смог удивить.

Сюрпризы практически сразу ждали и самого Дональда Трампа. Отчет американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы посредством хакерских атак. Новоизбранный президент после ряда встреч с руководством этих служб отрицать факты не стал.

Впрочем докладом о хакерах опоненты нового президента Америки не ограничились. В некоторых американских СМИ появился некий 35 страничный доклад, составленный бывшим офицером британской разведки по формации из источнгиков в российских спецслужбах. В нем говорилось о том, что россияне владеют видео компроматом на Трампа, снятом во время его проживания в московском отеле. Но позже и разведка США, и Российская сторона признала изложенные сведения выдумкой. Обычные американские граждане, кстати, тоже не приняли эту информацию за чистую монету.

Системный натиск проигравших Трампу демократов и немалочисленных его недоброжелателей в рядах республиканцев имеет вполне конкретную цель – считает политолог Вадим Карасев.

А учитывая тот факт, что почти 60 процентов американцев выразили беспокойство вмешательством русских в выборы, скандал вряд ли утихнет в ближайшее время. Сенатский комитет США по делам разведки решил начать новое расследование о связях Дональда Трампа с российской властью.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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