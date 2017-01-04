Чего ждать от Путина в 2017 году: Украина, Сирия, США

В этом году следует ожидать, что Россия и США предпримут попытку наладить двусторонние отношения, которые обострились за последние годы, считают политические эксперты

В 2017 году, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, Россия и Америка предпримут попытки сгладить конфликт, появившийся между ними в последние годы, считают украинские политические эксперты. Кроме того, Трамп будет выступать за смягчение санкций в отношении РФ. При этом, завершение военного противостояния на Донбассе пока не предвидится, несмотря на то, что фокус военной агрессии России переместится на Сирию

США: Трамп и Путин намерены наладить двусторонние отношения

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп предпримут попытку договориться сразу же после инаугурации второго, считает политолог Владимир Фесенко.

"Я не ожидаю, что будет какая-то противоположность, что после этого противостояния будет некий союз и сразу обо всем договорятся. Я в этом не уверен. Может быть, скорее, период некой условной перезагрузки, когда спорные проблемы могут отставить в стороне, смягчить санкции – вряд ли снять полностью, а вот смягчить могут. Вряд ли признает администрация Трампа Крым российским, это крайне маловероятно. А вот по Донбассу может быть предпринята очередная попытка реализовать Минские договоренности. Другое дело – вряд ли это будет удачным, потому что если этот вопрос будет решаться без Украины, то эта попытка будет обречена на провал. Во-вторых, если будет предложена та же формула, что и раньше – сначала выборы, а потом все остальное, то эта формула не будет принята украинским обществом, украинским парламентом, и опять-таки, будет обречена на провал", – считает Фесенко.

На сегодняшний день и Россия, и США готовы к диалогу, направленному на снижение уровня конфронтации, возникшего между этими странами за последние годы. Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации будет добиваться смягчения санкций в отношении России, сделав на нее ставку, как на ситуативного партнера. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, будет пытаться вывести Россию на уровень геополитических игроков первой величины, считает директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Впрочем, договориться по другим вопросам России и США будет не просто, отмечает Владимир Фесенко. "По Сирии могут прийти к некой модели взаимодействия против ИГИЛ, а вот как будет дальше обстоять дело – вопрос открытый. Трампу безразлично, будет Асад (президент Сирии Башар Асад – Авт.) или нет, он не будет бороться за его свержение, но с Ближним Востоком и Сирией могут возникнуть проблемы другого порядка – это жесткая политика Трампа по отношению к Ирану. А Иран – союзник России…И похожая проблема будет в отношении с Китаем", – считает эксперт.

Тем временем политолог Ярослав Макитра более острожен в своих оценках. По мнению эксперта, предугадать политику Трампа сейчас сложно – уж слишком он непредсказуем в своих поступках. На сегодняшний день, среди американских чиновников, назначенных Трампом есть как лояльные к России, так и те, кто выступает резко против нее. Поэтому, оценивать политику Трампа можно будет ли после того, как он предпримет свои первые шаги на посту президента США уже после инаугурации, считает Макитра.

В любом случае, попытка наладить отношения еще не означают, что они наладятся – Владимир Фесенко предполагает, что она может провалиться. Эксперт отмечает, что точно сказать, когда это может произойти сложно, но практика показывает, что все новоизбранные президенты США пытаются нормализовать отношения с Россией, но потом все заканчивается возобновлением противостояния.

"Попытка договориться будет, может быть некое потепление отношений, но противоречия останутся, и противоречия очень серьезные. И я не исключаю, думаю, это даже только вопрос времени, противостояние вновь возобновится", – говорит Фесенко.

Санкции США в отношении России могу быть смягчены

Санкции США в отношении России могут смягчить. Фото: pressa.today

Эксперты предполагают, что после инаугурации Дональд Трамп предпримет попытку смягчить санкции в отношении России. Формальным поводом для этого может стать активное участие Путина в переговорах наряду со снижением военной активности России на Донбассе, считает Владимир Фесенко. Но, при этом, отменить или приостановить Трамп сможет лишь те санкции, которые вводились действующим на сегодняшний день президентом США Бараком Обамой. Те, которые утверждал и вводил Конгресс, Трамп отменить не сможет, говорит Фесенко. При этом, эксперт отмечает, что по некоторым вопросам, в частности по вопросу санкций относительно России, могут возникнуть сложности во взаимодействии администрации Трампа и Конгресса.

Вступив в должность, Трамп будет пытаться сломать своеобразное сопротивление членов Республиканской партии, которые является сторонниками жесткой линии относительно России, считает Андрей Миселюк. Эксперт предполагает, что частично администрации Трампа удастся это сделать, особенно учитывая, что для нового избранного президента США поддержание санкций не является приоритетом.

"Этот вопрос (санкции США в отношении России – Авт.) будет предметом торга. Уже достоверно известно, что Трамп в своей геополитике пытается мыслить, как крупный бизнесмен – вместо геополитических интересов США, каких-то стратегических комбинаций, он будет пытаться оценить, что является выгодным с точки зрения дохода, получения каких-то преференций, – говорит Миселюк, – Такого единого санкционного фронта в отношении России, который был при администрации Обамы и в Европе, уже не будет. Будет такая "большая американская брешь", которую не удастся залатать, поскольку Трамп является сторонником прагматичного компромисса, и он склонен рассматривать Россию как ситуативного партнера, с которым можно договориться, с лидером которой можно найти общий язык и заручиться его поддержкой даже в вопросах торговых войн".

Кремль сосредоточится на Сирии, а конфликт в Украине отойдет на второй план, хоть и не прекратится

Россия сосредоточится на военных действиях в Сирии, а не в Украине, считают эксперты. Фото: AFP

При этом, в ближайшее время основное внимание России в военном плане будет сосредоточено не на Украине, а на Сирии, считает Владимир Фесенко. По мнению эксперта, это объясняется тем, что Украина не является приоритетом для Трампа, и Путин будет это чувствовать.

Тем временем, сосредоточившись на Сирии, Россия будет держать военный конфликт на Донбассе в наполовину замороженном состоянии, ситуативно обостряя или смягчая его, считает Миселюк.

"У нее там (в Сирии – Авт.) есть сферы своих геополитических интересов. Этот вопрос является в центре внимание и региональных игроков – Турции и т.д., – и глобальных, таких как США. И Путин будет пытаться благодаря этому сирийскому рычагу снова вернуться – ему много в чем это уже удалось – в клуб геополитических игроков первой величины, то есть к мнению которых вынуждены прислушиваться США, другие страны", – сказал он.

С тем, что Украине расслабляться не стоит, согласен и политолог Фесенко. Противостояние на Донбассе не прекратится, а активность боевых действий будет зависеть от обстоятельств, считает он. Так, пока Путин будет вести переговоры сначала с Трампом, потом с новым президентом Франции, и дожидаться результатов выборов в Германии осенью 2017 года, активные боевые действия на Донбассе вестись не будут, говорит Фесенко. Впрочем, эксперт отмечает, что быть полностью уверенным в таком варианте развития событий нельзя – военные действия могут быть активизированы, хоть и с меньшей долей вероятности.

Впрочем, политолог Ярослав Макитра считает иначе. Несмотря на наличие экономических интересов в Сирии, для России задача оккупации или контроля над Украиной будет оставаться на первом месте, ведь для российского руководства это идеологический вопрос, актуальный уже на протяжении столетий.

"Украина всегда будет на первом месте, даже если это не будет заметно по каким-то действиям, – считает Макитра, – Путин до конца, до последних своих дней будет искать механизмы как это сделать. Другое дело – удастся ли ему это. Украина, я убежден, остается и будет оставаться планом №1 для российского руководства", – считает Макитра.