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Чехия разрешила передать Украине эксгумированные останки поэта Александра Олеся – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7882/40_main.1484401318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/40_tn.1484401318.jpg Политика Киев готовит перевозку в ближайшее время , отменил президент

Чехия разрешила передать Украине эксгумированные останки поэта Александра Олеся – Порошенко

Сегодня, 15:41

Киев готовит перевозку в ближайшее время , отменил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", – написал он в Twitter.

Справка. Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены были принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.
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Источник:

"Сегодня"

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