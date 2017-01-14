Чехия разрешила передать Украине эксгумированные останки поэта Александра Олеся – Порошенко

Власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", – написал он в Twitter.

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 января 2017 г.

Справка. Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены были принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.