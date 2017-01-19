Чем опасны для Украины риски, которые обсуждают в Давосе

На днях на всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. По прогнозам специалистов, в тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски.

"Сегодня" разобралась, что из мировых опасностей может грозить Украине. Место в рейтинге

для каждой категории рисков определяли, исходя из частоты подобных событий в 2016 году. Так, разместив природные риски на первой позиции, эксперты уточнили, что количество всевозможных экстремальных погодных условий, стихийных бедствий в прошлом году лишь усиливает вероятность экологических катастроф в будущем. При этом, несмотря на череду мировых конфликтов, чемпионы прошлого года — геополитические риски — в этот раз оказались на второй позиции. Эксперты уточнили, большое количество крупных терактов, конфликтов между государствами привело к тому, что многие страны серьезно усилили меры безопасности, выделяя на борьбу с терроризмом все больше бюджетных средств: устанавливают повсеместно камеры видеонаблюдений, системы антитеррора в общественных местах и усиливают ряды правоохранителей. Все это несколько снижает риск повторения подобных событий. И на третьем месте в рейтинге впервые оказались технологические риски — кибератаки и мошенничества с базами персональных данных, число которых неуклонно растет с каждым годом.

УГРОЗЫ ДЛЯ НАС. Эксперты рассказали нам, какие из категорий глобальных рисков наиболее актуальны для Украины, а также назвали угрозы, которых нет в мировом рейтинге, но они актуальны для нас. "Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому я бы разместил их в проекции на Украину на первом месте, — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. — Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже". Эксперт отмечает, что если речь идет о глобальных вызовах, то возможности отдельных государств ограничены — необходимо международное сотрудничество. "Поэтому Украине нужно сосредоточиться на превращении в страну с развитыми демократией и экономикой — это поможет снять напряжение в отношении нас, царящее сейчас в Евросоюзе". По словам Капитоненко, сейчас в Украине высокая вероятность и внутренней дестабилизации. "Пока же мы остаемся бедной страной, неэффективно исполняющей свои функции. Все это не обеспечивает гражданам базовой соцзащиты, поэтому риски внутренних конфликтов в 2017 году все еще высоки". К этому добавляет, что, если говорить о военном конфликте на Донбассе, то в нем ситуация зависит не от внутренних, а от внешних, геополитических факторов.

ПРИРОДА. Похоже, что пощекочет нервы украинцам в 2017-м и погода. Как рассказал нам главный синоптик страны Николай Кульбида, за последние 20 лет число опасных стихийных явлений в Украине выросло почти в два раза. "Речь идет об увеличившемся числе шквалов, бурь, смерчей, паводков, сильных морозов и сильной жары, — говорит Кульбида. — Не будет исключением и 2017 год, прогнозируется большое число таких явлений. Что касается ближайшего времени, то до конца января не предвидится ни сильных морозов, ни масштабных паводков, а вот летом однозначно будут периоды зноя и засух".

ТЕРАКТЫ И ХАКЕРЫ. В СБУ же нам рассказали, что сейчас каждой из областей Украины присвоен определенный цвет, в соответствии с уровнем угрозы терактов: самая большая вероятность терактов — на Донбассе (у областей — красный цвет); потенциальная угроза, то есть синим цветом отмечены столица и область, прифронтовая Днепропетровская и еще несколько областей. Но в целом, как говорит спикер СБУ Елена Гитлянская, уровни террористических угроз в Украине остаются прежними, пока не решен вопрос Донбасса. В спецслужбе добавляют, что работают и над тем, чтобы свести к минимумы угрозы не только от боевиков Донбасса, но и международных: "Хотя, по большому счету, от последних опасность есть лишь теоретическая". А вот в МВД бьют тревогу, что около 80% сайтов госструктур защищены от хакеров из рук вон плохо, поэтому вряд ли выдержат атаку даже хакеров-любителей, не говоря уже о профессионалах. Не стали исключением и госреестры частной собственности, которые в 2016 году неоднократно подвергались атакам хакеров.

Риски меняют планы. Сведения, озвученные экспертами в Давосе, принимаются к сведению не только политиками, но и бизнесменами. "В бизнесе всегда рассчитывают риски, как политические, так и природные. Например, из-за глобального потепления и политических рисков бизнесмены могут прийти к выводу, что число потерь увеличится, значит, нужно корректировать свои планы и вложения", — говорит политолог Владимир Фесенко.