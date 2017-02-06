Чем закончился телефонный разговор Порошенко с Трампом (видео)

О российской агрессии и путях решения обострившейся ситуации на Востоке Украины сегодня ночью разговаривали по телефону Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп. Америка готова принимать участие в восстановлении мира на Донбассе. Но готова ли Россия идти навстречу? Ведь массированные обстрелы и атаки Авдеевки начались сразу после разговора Трампа с Путиным. В какие игры играет Кремль? И на кого рассчитывать нашей стране?

Путин поговорил по телефону с Трампом в прошлую субботу. Рано утром в воскресенье началась атака на Авдеевку.

Кремль, а за ним и российские СМИ, в обстрелах обвинили официальный Киев. На сайте российского МИДа сразу же появилось заявление о том, что украинская армия захватывает позиции боевиков. В ведомстве Лаврова почему-то забыли, что этот пригород Донецка- на подконтрольной Украине территории. Заявление с сайта не убрали до сих пор.

Потом проговорился Песков.

Мир, в котором всё поделено между Россией и так и быть Америкой- кремлевская идея-фикс. Съездивший в Венгрию Путин так явно, как его пресс-секретарь, ее, конечно, не озвучил. Но выдвинул авторское видение обострения конфликта на Донбассе.

Почти слово в слово Путина повторил Чуркин- представитель Федерации в ОНН. Совбез экстренно созывали по инициативе Украины.

Владимир Ельченко эскалацию конфликта и искусственное создание гуманитарной катастрофы назвал военным преступлением, доказательства по которому Украина намерена передать в Международный суд.

В итоговом заявлении Совета безопасности ООН как всегда выражена серьзная озабоченность. Из-за опасного обострения ситуации на востоке Украины. Призыв к немедленному возвращению к режиму прекращения огня там тоже есть. Только вот как раз во время заседания в Нью-Йорке под Авдеевкой были новые обстрелы.

Зачем боевикам сейчас понадобилась именно Авдеевка? Кроме того, что массированными обстрелами украинских городов и армейских позиций Россия заявляет свои претензии играть на равныхс Америкой? Просто украинская армия здесь давно занимает выгодную позицию и контролирует важную транспортную развязку, пресекая незаконные поставки боевикам. Но и это не все.

После президентских выборов у Америки в ООН – новый постпред. Никки Хейли была не так эмоциональна, как ее предшественница Саманта Пауэр, но позицию США озвучила достаточно громко.

Оккупированными остаются и 17 тысяч квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей. Неподконтрольны 409 километров государственной границы. Общая протяженность линии соприкосновения составляет 426 км. И там нет ни одного безопасного метра.

Надежды договориться с российским президентом не теряет Ангела Меркель. На встрече с Петром Порошенко в Берлине немецкий канцлер призвала возродить "нормандский формат". В последний раз лидеры Германии, Украины, Франции и России встречались в октябре прошлого года.

Украинский президент после этих переговоров констатировал полное взаимопонимание между Киевом и Берлином и выразил надежду, что обстрелы Авдеевки совместными усилиями удастся прекратить.

Говорил ли Петр Порошенко о санкциях с Дональдом Трампом, президентская пресс-служба не сообщает. Молчит и Белый Дом. В заявлении по итогам телефонных переговоров сказано лишь о том, что США будут сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими странами, чтбы помочь восстановить мир вдоль границы. Банковая уточняет, что обсуждалось урегулирование на Донбассе, стратегическое партнерство и будущий визит украинского президента в Вашингтон. Состоятся он может до конца февраля.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".