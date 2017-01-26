Чешский эксперт пояснил, почему Украина в НАТО – это плохо для Европы и Донбасса

Любые действия по реализации присоединения Украины к НАТО повлекут за собой ухудшение атмосферы безопасности в Европе, а также навредят установлению мира на Донбассе. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Česká republika профессор пражского Института международных и общественных отношений, политолог Оскар Крейчи, передает РИА Новости-Украина.

По его мнению, президент США Дональд Трамп и его команда вряд ли готовы начать процесс вступления Украины в НАТО.

"Другое дело — дальние подходы к нему, а именно — начало консультаций по совместимости военных систем. Будущим союзникам, если Украина таковой станет, это, понятно, потребуется. Здесь выходят на первый план вопросы торговли. Сейчас у американцев, да и у ряда других стран НАТО скопился переизбыток устаревшего вооружения. От него надо как-то избавляться. Можно его прямо, что называется, "сбагрить" Украине, или сделать это через посредников. Так или иначе, но любые действия по реализации присоединения Украины к НАТО повлекут за собой ухудшение атмосферы безопасности в Европе, прямо навредят решению украинской проблемы, установлению мира в Донбассе", – сказал Крейчи.

Он отметил, что Трамп не станет портить отношения с РФ ради поддержки вхождения Украины в НАТО.

"Новый президент США уже обозначил в своей инаугурационной речи приоритет внешнеполитических действий. А именно это: борьба с террористической группировкой — так называемым "Исламским государством". Трампу понадобятся для этого мощные союзники, прежде всего — Россия. Едва ли он захочет ухудшать отношения с Москвой, что неизбежно последует, если Киев реально начнет процедуру вхождения в альянс. Мое личное мнение, таково: в ближайшие годы (называют 5-10 лет) политического решения на этот счет Киеву от США ждать не приходится. Да и не нужно. Вхождение Украины явилось бы гигантским откатом, опасной брешью в системе европейской безопасности", – подчеркнул эксперт.

Как ранее заявлял начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Украине по силам вступить в НАТО через четыре года. Он отмечал, что, согласно распоряжению президента Украины Петра Порошенко, армия должна быть готова к этому в 2020 году.

В свою очередь сам президент Украины рассказывал, что с 2017 года национальная ежегодная программа сотрудничества с Альянсом будет направлена на проведение реформ для достижения Украиной стандартов НАТО.