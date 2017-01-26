Что дает Украине резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея совета Европы приняла довольно жесткую резолюцию по Украине "Функционирование демократических институтов в Украине". Наряду с критикой по поводу борьбы с коррупцией власть просят изменить закон о люстрации и декоммунизации, сохранить за нацменьшинами право свободного использования языков и принять поправки в Конституцию во втором чтении, где "зашит" особый статус Донбасса. Львиную часть антиукраинских поправок, которые предложили левые представители и симпатики Кремля в ПАСЕ, по словам членов украинской делегации, удалось сбить. Так, убрали из резолюции манипулятивную поправку о выборах на Донбассе: жители оккупированных территорий должны принять участие в выборах, чтобы получить своих представителей в парламенте. Были также попытки отдельных левых заменить формулировку о российской военной агрессии на гражданский конфликт, несмотря на то, что в октябре ПАСЕ проголосовала две резолюции по Украине, в которых назвала войну на Донбассе российской военной агрессией. Но даже несмотря на блестящую и слаженную работу украинской делегации, подобные резолюции носят чисто рекомендационный характер и к выполнению необязательны. Но в одном эксперты сходятся: все услышанное и увиденное об Украине европейские парламентарии будут рассказывать по приезду домой, поэтому так важно постоянно убеждать евродепутатов, что Россия ведет войну против Украины, чтобы санкции не снимали.

В среду на заседании 106 голосами ПАСЕ приняла резолюцию под названием "Функционирование демократических институтов в Украине". На камеры все прошло быстро и гладко. А вот на этапе подготовки и обсуждения этой резолюции на закрытом заседании мониторингового комитета разгорелся настоящий скандал. Отдельные левые политики и симпатики Кремля с голоса решили внести пару поправок в текст резолюции. Это, по словам представителей украинской делегации, новая технология, которую в ПАСЕ опробовала "рука Кремля". Никогда еще раньше с голоса поправки в резолюции не вносили.

Так, один из докладчиков из Германии Аксель Фишер (кстати, из Европейской народной партии) предложил поправку с голоса, которая прямо требовала от Киева доукомплектовать Верховную Раду депутатами, которые должны быть избраны на оккупированных территориях Донбасса. Когда поправка не прошла, представитель Испании в ПАСЕ Джорди Хукла внес в проект резолюции еще одну манипулятивную поправку о выборах на Донбассе.

"Этой устной поправкой он фактически вносит в резолюцию очень неоднозначную формулировку, жители оккупированных территорий должны принять участие в выборах. Это означает, что этим выражением потом можно будет манипулировать... Я считаю, что это неприемлемо", – рассказала нардеп от "Самопомочи", член украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник.

По словам нардепа от БПП Алексея Гончаренко, лоббисты России хотели внести в проект резолюции формулировку о "гражданской войне" в Украине. "Внесли эту поправку группа депутатов из левых, которые являются страстными сторонниками Путина. Мы их заблокировали через политические группы, через комитеты. Нужно все время быть бдительными. ПАСЕ получило приглашение от парламентской ассамблеи СНГ посетить в Петербурге форум по борьбе с терроризмом. Они (Россия – Авт.) ищут повод, чтобы затащить к себе депутатов ПАСЕ", – сказал Гончаренко.

Откровенно манипулятивные и антиукраинские поправки из резолюции членам украинской делегации удалось убрать. Но жесткая критика по делу все же осталась. Так в тексте резолюции говорится, что невыполнение Минских соглашений (и продолжающаяся война на Донбассе – Авт.) не повод, чтобы не проводить реформы. Кроме того, ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в положениях закона о люстрации и призывает Верховную Раду привести его в соответствие с европейскими стандартами. Также в документе выражается обеспокоенность по поводу возможного притеснения прав нацменьшин использовать языки нацменьшин (этот пункт внесли представители Венгрии, Румынии и Польши и связан он с регистрацией в парламенте сразу трех законопроектов о государственном языке). Отдельный пункт посвящен борьбе с коррупцией с призывом создать антикоррупционные суды.

"В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что борьба против коррупции продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены", – идет речь в резолюции.

"Резолюция ПАСЕ по Украине вышла сбалансированной. Отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию. Но самое главное, что наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели засунуть в текст представительство оккупированных территорий в ВР и изменение декоммунизации. Против нас применили новую процедурную технологию. Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт. Из минусов репорта – надежды, что Украина примет изменения в Конституцию с учетом особого статуса ОРДЛО. Но это мягкая формулировка, а не императив, поэтому особо ничего страшного нет. Из явных плюсов – подтверждение признания российской агрессии в Донбассе", – написал в своем Facebook глава украинской делегации, нардеп от БПП Владимир Арьев.

В целом же подобные резолюции и доклады, которые слушают и принимают в ПАСЕ, носят чисто рекомендационный характер и не обязательны к выполнению. К примеру, в 2012 году ПАСЕ приняла аналогичную резолюцию по Украине, где выражалась обеспокоенность уровнем коррупции в судебной системе и политическими преследованиями Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Но то, что это было прописано в резолюции, погоду стране не сделало. Беглый Виктор Янукович тогда не выпустил ни Луценко, ни Тимошенко. В октябре прошлого года ПАСЕ приняла две исторических резолюции по Украине, в которых впервые войну России против Украины назвали "российской агрессией". Но от появления этого термина в резолюциях Россия агрессию не прекратила и признавать не начала.

"Что такое Парламентская ассамблея Совета Европы? Это коммуникационная площадка, где собираются представители парламентов стран-членов Совета Европы, обсуждают вопросы и принимают резолюции, которые имеют рекомендационный характер, не более. Но что очень важно, после эти делегации возвращаются домой в свои страны и рассказывают уже своим депутатам, парламентариям, коллегам, что происходит и какой курс занимает Европа и их коллеги по тому или иному вопросу. Главное, что представители всех стран Европы подтвердили, что и дальше происходит российская агрессия на Востоке Украины. Почему это важно? Потому что когда они вернутся назад, пообщаются со своими депутатами и правительствами, тогда их же партии будут соответствующе голосовать в Европарламенте и влиять на Еврокомиссию. И это, соответственно, будет влиять на продление или не продление санкций", – сказал "Сегодня.ua" политолог, глава Центра "Ейдос" Виктор Таран.

К тому же, ПАСЕ это еще и своеобразная имиджевая площадка. И безусловная победа украинской делегации еще и в том, что с 2014 года Россия лишена права голоса в ПАСЕ. В знак протеста российская делегация не посещает пленарные заседания, игнорирует работу в комитетах, но активно зазывают делегатов к себе в Санкт-Петербург и Москву на различные конференции и семинары. К тому же, пару дней назад президент ПАСЕ Педро Аграмунт в очередной раз заявил о необходимости снятия санкций с России. Но что хорошо, нардепа от НФ Георгия Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ. Правда, эту должность одновременно между собой делят 20 человек, но это еще одна хорошая возможность донести украинскую позицию до руководства Ассамблеи, с которым плотно работает российское лобби.