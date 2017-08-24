Что стоит за визитом Мэттиса в Украину: Тарасюк объяснил

Сегодня, 10:14

Это сигнал Кремлю, насколько Вашингтон серьезно относится в военном плане к Украине, считает дипломат

Джеймс Мэттис, фото AFP
Джеймс Мэттис, фото AFP

Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на празднование Дня Независимости может ознаменоваться серьезными договоренностями с украинским руководством, вплоть до предоставления летального оружия. Такое мнение высказал в эфире Радио Свобода экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк.

"Это сигнал Кремлю, насколько Вашингтон серьезно относится в военном плане к Украине, особенно в контексте российско-украинской войны", – говорит Тарасюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также он отметил, что во время пребывания в Киеве глава Пентагона может дать добро на поставки летального оружия Украине.

"Думаю, что этот визит скажется дальнейшими серьезными договоренностями между Украиной и США по военному сотрудничеству. Не исключаю, что это может быть поводом для объявления о поставках Украине летальных оборонительных вооружений", – считает дипломат.

Напомним, вчера Джеймс Мэттис прибыл в Украину, а его визит приурочен к празднованию Дня Независимости нашей страны.
США, Тарасюк, визит, дипломат, Мэттис

Вы сейчас просматриваете новость "Что стоит за визитом Мэттиса в Украину: Тарасюк объяснил". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Маккейн: Визит Мэттиса в Украину открывает возможность для поставок оружия

Сегодня, 03:50

Сенатор считает, что поставки оружия помогут обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира"

Политика

Своим визитом в Украину Мэттис передаст большой "привет" России, фото president.gov.ua

"Бешеный пес": глава Пентагона едет в Украину говорить о реформах, а вот летальное оружие подождет

22 Августа, 18:13

Трамп - не Обама, и может подписать решение о предоставлении Украине летального оружия, но не в ближайшее время

США

Порошенко на встрече с Мэттисом. Архивное фото: president.gov.ua

Знаковый визит главы Пентагона в Украину: дипломат указал на планы США

22 Августа, 02:52

Во время визита министра обороны США в Киев будет обсуждаться вопрос предоставления летального оружия Украине 

США

Степан Полторак. Фото: Минобороны

Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину

21 Августа, 11:30

По его словам, США являются главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях - политическом, военном и экономическом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования