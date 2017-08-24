Что стоит за визитом Мэттиса в Украину: Тарасюк объяснил

Это сигнал Кремлю, насколько Вашингтон серьезно относится в военном плане к Украине, считает дипломат

Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на празднование Дня Независимости может ознаменоваться серьезными договоренностями с украинским руководством, вплоть до предоставления летального оружия. Такое мнение высказал в эфире Радио Свобода экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк.

"Это сигнал Кремлю, насколько Вашингтон серьезно относится в военном плане к Украине, особенно в контексте российско-украинской войны", – говорит Тарасюк.

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Также он отметил, что во время пребывания в Киеве глава Пентагона может дать добро на поставки летального оружия Украине.

"Думаю, что этот визит скажется дальнейшими серьезными договоренностями между Украиной и США по военному сотрудничеству. Не исключаю, что это может быть поводом для объявления о поставках Украине летальных оборонительных вооружений", – считает дипломат.

Напомним, вчера Джеймс Мэттис прибыл в Украину, а его визит приурочен к празднованию Дня Независимости нашей страны.