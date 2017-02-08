Ципрас: Минские договоренности – ключевой элемент урегулирования конфликта на Донбассе

Ципрас отметил, что его страна следит за развитием ситуации в регионе

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявляет, что Минские договоренности являются ключевым элементом урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Греция считает, что Минские договоренности – это один из самых важных сейчас аспектов, которые бы могли помочь в урегулировании конфликта", – сказал премьер Греции после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в среду вечером.

Ципрас отметил, что его страна следит за развитием ситуации в регионе и заинтересована в нахождении мирных путей урегулирования конфликта.