Данилюк намерен посетить форум в Давосе

В рамках форума глава министерства планирует встретиться с руководством МВФ, ЕБРР и министрами финансов других государств

Глава министерства финансов Александр Данилюк посетит Международный экономический форум в Давосе, Швейцария. Об этом заявляют в пресс-службе министерства.

"В рамках рабочего визита министр примет участие во встречах президента Украины с руководством МВФ и ЕБРР, проведет двусторонние встречи с главами Европейской комиссии, Мирового банка, министрами финансов других стран и международными инвесторами", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

В министерстве также отмечают, что Александр Данилюк намерен уделить время и журналистам ведущих мировых медиа.

Напомним, президент Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука во время Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии. Также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в работе экономического форума.