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Данилюк намерен посетить форум в Давосе http://www.segodnya.ua/img/article/7888/21_main.1484597045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/21_tn.1484597045.jpg Политика В рамках форума глава министерства планирует встретиться с руководством МВФ, ЕБРР и министрами финансов других государств

Данилюк намерен посетить форум в Давосе

Сегодня, 22:03

В рамках форума глава министерства планирует встретиться с руководством МВФ, ЕБРР и министрами финансов других государств

Данилюк намерен посетить форум в Давосе, фото zn.ua
Данилюк намерен посетить форум в Давосе, фото zn.ua

Глава министерства финансов Александр Данилюк посетит Международный экономический форум в Давосе, Швейцария. Об этом заявляют в пресс-службе министерства. 

"В рамках рабочего визита министр примет участие во встречах президента Украины с руководством МВФ и ЕБРР, проведет двусторонние встречи с главами Европейской комиссии, Мирового банка, министрами финансов других стран и международными инвесторами", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

В министерстве также отмечают, что Александр Данилюк намерен уделить время и журналистам ведущих мировых медиа.

Напомним, президент Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука во время Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии. Также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в работе экономического форума. 
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Источник:

"Сегодня"

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