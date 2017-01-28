Данилюк рассказал, чем будет заниматься финансовая полиция

Сегодня, 00:53

Министр финансов подчеркнул, что все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе

РБК-Украина
РБК-Украина

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур все функции в отношении экономических преступлений против государства. При этом структура должна находиться в подчинении Министерства финансов.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк, передает "Громадське".

"В этом органе должны быть объединены все функции по экономическим преступлениям против государства", – сказал Данилюк, подчеркнув, что структура должна подчиняться исключительно Минфину.

Напомним, против создания Финансовой полиции вместо налоговой милиции выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
преступлений, полиция, данилюк, финансовая полиция, структура, министр финансов, министерства

Вы сейчас просматриваете новость "Данилюк рассказал, чем будет заниматься финансовая полиция". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Налоговая милиция остается работать. Фото: volynnews

Налоговая милиция осталась законной - Рада

13 Января, 08:25

В профильном комитете парламента уверяют, что "техническую ошибку" исправлять не нужно

Мнения

Арсен Аваков. Фото: Facebook

Аваков считает финансовую полицию "ремейком постсоветского ОБХСС"

12 Января, 23:48

Министр внутренних дел Украины против создания Финансовой полиции

Законы

Александр Данилюк. Фото: facebook.com//o.danyliuk

Данилюк не хочет возвращать случайно ликвидированную налоговую милицию

12 Января, 08:32

Министр финансов призывает Раду сразу принять закон о финполиции

Реформы

Основной целью проекта является ослабление давления на бизнес и формирование условия для его развития. Фото: zn.ua

Минфин намерен заменить налоговую милицию на финансовую полицию

9 Августа 2016, 20:52

Соответствующие изменения предусмотрены проектом поправок к Налоговому кодексу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования