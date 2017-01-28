Данилюк рассказал, чем будет заниматься финансовая полиция
Министр финансов подчеркнул, что все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе
Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур все функции в отношении экономических преступлений против государства. При этом структура должна находиться в подчинении Министерства финансов.
Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк, передает "Громадське".
"В этом органе должны быть объединены все функции по экономическим преступлениям против государства", – сказал Данилюк, подчеркнув, что структура должна подчиняться исключительно Минфину.
Напомним, против создания Финансовой полиции вместо налоговой милиции выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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