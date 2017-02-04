Давал ли Трамп обещание Тимошенко: версии СМИ

Президент США Дональд Трамп заверил экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, что он не оставит Украину и, что санкции против России останутся в силе, пока Украина не будет в безопасности. Как сообщает издание Politico, такое обещание Трамп сделал во время встречи с лидером фракции "Батькивщина" в четверг за кулисами ежегодного Национального молитвенного собрания в Вашингтоне, – передают "Новости Донбасса".

По информации газеты The Washington Post, в пятницу вечером в администрации Трампа подтвердили его встречу с Тимошенко и отметили, что она носила неформальный характер. Отмечается, что никаких официальных гарантий не было, но в США обеспокоены насилием на востоке Украины. "Президент и бывший премьер-министр имели короткую неформальную встречу при фотографировании на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака. Хотя никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывший премьер-министр не является визави президента, Соединенные Штаты обеспокоены по поводу насилия на востоке Украины", – говорится в сообщении Белого дома.

В издании Washington Post отметили, ссылаясь на членов делегации "Батькивщины", что президент Трамп заверил Тимошенко в сохранении санкций против России.

В свою очередь в пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме сообщили российскому изданию ТАСС, что Трамп не давал Тимошенко никаких заверений по поводу ситуации в ее стране. "Наш президент и бывшая премьер-министр имели краткую неформальную встречу при фотографировании на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака, – указали в пресс-службе. – Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента. Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность по поводу насилия на востоке Украины".

Напомним, делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко находилась с рабочим визитом в США с 29 января по 4 февраля.

Так называемые Национальные молитвенные завтраки – это одна из вашингтонских традиций. Ежегодно в первый четверг февраля их устраивает Конгресс США. Приглашаются на них в последние годы буквально тысячи гостей со всего мира.