Де-юре Савченко нельзя обвинить в госизмене – Игорь Луценко

Эксперты сходятся во мнении, что нет оснований для обвинения Савченко в государственной измене, отметил нардеп

Обвинения народного депутата Надежды Савченко в государственной измене имеют больше политический подтекст, нежели юридическое подтверждение. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

Он отметил, что, по словам юристов, нет оснований для обвинения Савченко в госизмене.

"Я пообщался с некоторыми профильными юристами, бывшими и нынешними сотрудниками прокуратуры. По их мнению, де-юре сегодня нет оснований обвинять Савченко в государственной измене. Если действительно Савченко и ее коллеги не могут работать, то нужно искать какое-то решение этого вопроса, чтобы Комитет по национальной безопасности продолжал свою работу. Мы видим, что в регламенте Верховной Рады эти вопросы не были предусмотрены. Я сомневаюсь, что мы сможем принять объективное, с точки зрения права, решение без желания самой Савченко выходить из этого комитета", – пояснил Луценко.

Напомним, вчера, 18 января, Регламентный комитет предложил Раде решить дальнейшую судьбу Савченко. Также Комитет направил обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о проведении тайной встречи в Минске (Республика Беларусь) народного депутата

Кроме того, Комитет по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого Комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.