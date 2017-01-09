Децентрализация остается приоритетом правительства – Гройсман

Децентрализация и в 2017 году останется приоритетом в работе украинского правительства. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

По его словам, изменения в Украине начались именно с местного самоуправления, децентрализации. "Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно рад, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами", – отметил глава правительства.

Он заверил, что децентрализация и в дальнейшем остается приоритетом правительства и будет набирать обороты. "Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит, в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и ФАПы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", – отметил Гройсман.