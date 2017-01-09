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Децентрализация остается приоритетом правительства – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7864/43_main.1483912381.png http://www.segodnya.ua/img/article/7864/43_tn.1483912381.png Политика По словам премьер-министра, изменения в Украине начались именно с местного самоуправления, децентрализации

Децентрализация остается приоритетом правительства – Гройсман

Сегодня, 06:35

По словам премьер-министра, изменения в Украине начались именно с местного самоуправления, децентрализации

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Децентрализация и в 2017 году останется приоритетом в работе украинского правительства. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

По его словам, изменения в Украине начались именно с местного самоуправления, децентрализации. "Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно рад, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами", – отметил глава правительства.

Он заверил, что децентрализация и в дальнейшем остается приоритетом правительства и будет набирать обороты. "Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит, в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и ФАПы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", – отметил Гройсман.
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Источник:

"Сегодня"

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