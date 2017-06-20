Действие санкций США против России будет продолжаться – Порошенко

США не будут снимать санкции с РФ до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Действие санкций Соединенных Штатов Америки против России будет продолжаться. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил четкое подтверждение, что санкции с РФ не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

"На сегодняшний день США принимают дополнительные санкций практически каждый день. Я вижу позицию Соединенных Штатов Америки как твердого, надежного и стратегического партнера Украины", – сказал также Порошенко во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о том, получил ли глава Украинского государства четкое подтверждение от президента США, что санкции с России не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины.

При этом Порошенко отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает решительную настроенность США на поддержку Украины.

"Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", – сказал Порошенко.

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Украины, во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, закупке американского угля, продолжении сотрудничества по возобновляемых источников энергии и тому подобное.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере. "Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", – сообщил Порошенко.

"Повестка дня была очень широкой. Я полностью доволен результатами переговоров и очень благодарен и президенту Трампу и вице-президенту Пенсу и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства", – подытожил президент Украины.