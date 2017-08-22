Дипломат назвал конкретную цель встречи Волкера с Сурковым

Во время встречи в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым спецпредставитель США Курт Волкер прощупывал почву на предмет возможных уступок Москвы по украинскому вопросу. Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его мнению, встреча Волкер приехал на встречу с Сурковым чтоб понять, на что Россия готова пойти для урегулирования конфликта в Украине.

"Это такое, образно говоря, "принюхивание" и способы настройки на какую-то определенную волну, способы налаживания коммуникации. Хотя и пишут, что встреча длилась три часа, думаю, что они просто прошлись по повестке дня и пытались понять — в основном американская сторона, — как далеко может отступить Россия. Не думаю, что Волкер на первой встрече озвучивал какие-то предложения. Он, скорее всего, пытался почувствовать, как далеко можно продвинуться. С того, что наговорил Сурков, видно, что ожидаемых результатов практически не было. Общие фразы про содержательную встречу это только подтверждают. Думаю, что вариант поиска выхода для Путина, безусловно, тоже имел место. Или он будет завтра, или через три месяца", – сказал Огрызко.

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Также он считает, что реальные сдвиги по Донбассу начнутся не ранее нового года, когда американцы начнут замораживать счета тех россиян, которые держат свои деньги в США.

"Тогда уже этот процесс приобретет определенную динамику. Пока что это будут разговоры, это будут какие-то элементы торгов. Когда козырная карта будет на столе, тогда начнется реальный разговор. Пока что это процесс, который лишь обозначил определенные перспективы", – подчеркнул Огрызко.

Что касается заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака о возможном выводе российских войск с Донбасса, дипломат сказал: "Возможно, господин Гримчак имеет прямой выход на Волкера и знает больше, чем все остальные. Думаю, что нам про это господин Волкер расскажет, когда приедет в Киев, и будет принимать участие в наших праздничных мероприятиях".

Напомним, вчера в Минске провели встречу Курт Волкер и Владислав Суров, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.