Для Порошенко важно узнать впечатления Меркель от разговора с Трампом – эксперт

Президент Украины посещает Германию с рабочим визитом, в рамках которого встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как отметил Порошенко во время своей встречи с Меркель, они обсудят выполнение РФ Минских соглашений, а также вопрос освобождения заложников. Среди прочего главы двух государств коснутся работы внутри "нормандского формата" и вопроса помощи Германии в продвижении украинских реформ. Меркель в свою очередь заявила, что обеспокоена положением на Донбассе: "Мы узнали, что режима тишины нет, гибнут солдаты, и эта ситуация вызывает обеспокоенность".

По мнению политолога Владимира Фесенко, вопрос выполнения Минских соглашений поднимут в контексте возобновившихся боев за Авдеевку (Донецкая область). Однако он считает, что никаких принципиально новых вещей встреча лидеров двух государств не даст.

"Для Порошенко сейчас очень важно узнать впечатления Меркель от разговора с президентом США Дональдом Трампом. То есть получить информацию из первых рук: о чем они говорили, как обсуждалась тема урегулирования конфликта на Донбассе. В связи с этим для президента очень важно скоординировать позицию по Донбассу накануне визита в США. Меркель тоже туда поедет — она уже даже приглашена, хотя и нет еще точной даты. И если Трамп увидит, что позиция Украины и Германии едины, то это усилит переговорную линию Украину", — говорит Фесенко.

При этом эксперт отмечает, что важен и вопрос безвиза — эта тема как раз актуальна накануне неформального саммита лидеров ЕС, который пройдет 3 февраля.