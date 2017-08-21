Михаил Добкин пытается обжаловать свой арест. Решение суда подозреваемый считает необоснованным. Жалобу рассматривает Апелляционный суд Киева.

Несправедливым подсудимый считает и размер залога, который ему пришлось внести – 50 млн гривен. Добкин уверяет, что никуда бежать не собирается и личное обязательство, по мнению депутата, наиболее подходящая мера пресечения.

Напомним, в Генпрокуратуре подозревают Добкина в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Харьковского горсовета.