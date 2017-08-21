Добкин пытается обжаловать свой арест

Вчера, 18:04

Решение суда подозреваемый считает необоснованным


Михаил Добкин пытается обжаловать свой арест. Решение суда подозреваемый считает необоснованным. Жалобу рассматривает Апелляционный суд Киева.

Несправедливым подсудимый считает и размер залога, который ему пришлось внести – 50 млн гривен. Добкин уверяет, что никуда бежать не собирается и личное обязательство, по мнению депутата, наиболее подходящая мера пресечения.

Напомним, в Генпрокуратуре подозревают Добкина в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Харьковского горсовета.
суд, Добкин, залог

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"Сегодня"

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