Два российских депутата подтвердили подготовку вторжения РФ в Украину – Луценко
Депутаты Госдумы РФ свидетельствовали, что ввод российских войск в Украину планировался еще в декабре 2013 года
Два депутат Государственной думы РФ во время дачи показаний на допросе подтвердили, что уже в декабре помощник президента РФ Сурков готовил почву для вторжения российских войск в Украину. Об этом заявил в эфире "1+1" генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.
Депутаты Госдумы РФ свидетельствовали, что ввод российских войск в Украину планировался еще в декабре 2014 года.
"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", – сказал Луценко.
Также Юрий Луценко сообщал, что Генеральная прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течении февраля 2017 года.
Его среди прочего обвиняют в том, что он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину.
Напомним, 18 января Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.
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