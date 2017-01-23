Два российских депутата подтвердили подготовку вторжения РФ в Украину – Луценко

Депутаты Госдумы РФ свидетельствовали, что ввод российских войск в Украину планировался еще в декабре 2013 года

Два депутат Государственной думы РФ во время дачи показаний на допросе подтвердили, что уже в декабре помощник президента РФ Сурков готовил почву для вторжения российских войск в Украину. Об этом заявил в эфире "1+1" генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.

Депутаты Госдумы РФ свидетельствовали, что ввод российских войск в Украину планировался еще в декабре 2014 года.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", – сказал Луценко.

Также Юрий Луценко сообщал, что Генеральная прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течении февраля 2017 года.

Его среди прочего обвиняют в том, что он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину.

Напомним, 18 января Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.