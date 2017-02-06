Джемилев: Из-за Крыма Путина ждет политическое харакири

Оккупация Крыма идет в ущерб России благодаря санкциям, а если Кремль решит отказаться от полуострова, то для президента РФ Владимира Путина это будет политический конец. Об этом рассказал в интервью изданию "Апостроф" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он отметил, что оккупация полуострова Путину обходится очень дорого благодаря санкциям.

"Конечно, России это обходится очень дорого. Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично. Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если на таком уровне будут продолжаться, то крах России не за горами", – рассказал Джемилев.

Он также подчеркнул, что Крым пока пребывает в оцепенении, так как российские карательные органы хорошо работают.

Напомним, 3 февраля новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.

Ранее Владимир Путин заявлял, что оккупированный Крым "отошел" России по желанию местного населения, а референдум соответствовал международным демократическим нормам. Также Путин заявлял, что Россия аннексировала Крым как "независимое государство" и требует "не провоцировать" РФ.