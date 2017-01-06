Джо Байден едет в Украину – СМИ

Вице-президент США может посетить Киев уже на следующей неделе

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передают "Украинские новости".

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев – 15 января", – сказал собеседник агентства.

Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.

Напомним, ранее Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили национализацию ПриватБанка, программу Международного валютного фонда, а также попытки боевиков на Донбассе обострить ситуацию.