Джо Байден едет в Украину – СМИ
Вице-президент США может посетить Киев уже на следующей неделе
Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передают "Украинские новости".
"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев – 15 января", – сказал собеседник агентства.
Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.
Напомним, ранее Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили национализацию ПриватБанка, программу Международного валютного фонда, а также попытки боевиков на Донбассе обострить ситуацию.
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