Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Джо Байден едет в Украину – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7859/9_main.1483684193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/9_tn.1483684193.jpg Политика Вице-президент США может посетить Киев уже на следующей неделе

Джо Байден едет в Украину – СМИ

Сегодня, 08:28

Вице-президент США может посетить Киев уже на следующей неделе

Джо Байден. Фото: AFP
Джо Байден. Фото: AFP

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передают "Украинские новости".

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев – 15 января", – сказал собеседник агентства.

Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.

Напомним, ранее Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили национализацию ПриватБанка, программу Международного валютного фонда, а также попытки боевиков на Донбассе обострить ситуацию.
киев, США, Украина, Байден, визит, дата

Вы сейчас просматриваете новость "Джо Байден едет в Украину – СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, фото AFP

Обама попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий

Вчера, 01:30

Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь

Донбасс

ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса - Курц

4 Января, 10:20

Председатель ОБСЕ отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения минских договоренностей

Политика

Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook

Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

2 Января, 13:50

Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Мир

Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Маккейн пообещал Грузии жесткие санкции против РФ

1 Января, 16:19

Американские сенаторы сделают все возможное, чтоб  США поддерживали суверенитет грузин

Украина

Петр Порошенко и Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Порошенко предложил сенаторам США посетить Донбасс

30 Декабря 2016, 19:35

Президент Украины пригласил Маккейна и Грэма посмотреть на провокации боевиков

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В АП сообщили, когда Порошенко поедет к Трампу

28 Декабря 2016, 10:27

Встреча точно не произойдет до инаугурации американского лидера, которая состоится в январе, отмечает Елисеев

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.