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Экс-министр обороны США рассказал, какой сигнал ждет Администрация Трампа от Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7898/6_main.1484829128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/6_tn.1484829128.jpg Политика По мнению Гейтса, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора

Экс-министр обороны США рассказал, какой сигнал ждет Администрация Трампа от Украины

Сегодня, 14:28

По мнению Гейтса, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора

Роберт Гейтс. Фото: russian.rt.com
Роберт Гейтс. Фото: russian.rt.com

Украине необходимо отстаивать принцип своей территориальной целостности, идея нейтралитета как компромисса в решении конфликта с Россией ошибочна, считает 22-й министр обороны США (2006-2011 годы) Роберт Гейтс, который в 1991-1993 годах также возглавлял ЦРУ.

"Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Украина не должна никогда сдавать свою позицию. Крым – это часть Украины, и никогда она не должна также отказываться, что и Донбасс – это часть Украины", – заявил он.

Экс-министр обороны отметил, что на Донбассе сосредоточено очень много тяжелой промышленности, металлургии, машиностроения, добычи угля, и следствием их потери будет очень сильное замедление украинской экономики.

"Поэтому цель украинских лидеров – подумать о том, каким образом свою страну опять объединить. Я не говорю, что у меня есть ответ, но, думаю, это должно быть их приоритетом. Чтобы 80% страны, которая остается свободной и независимой, стали более привлекательными экономически, если говорить о честном правительстве, об ограничении олигархов и их роли", – сказал он.

Гейтс подчеркнул, что в рамках отстаивания принципа территориальной целостности очень важно, чтобы Украина "свой дом привела в порядок".

"Думаю, что тот месседж от Украины, который должен исходить в адрес и новой администрации США, и Европы, и бизнес-сообществ, что серьезные шаги предпринимаются в отношении внутренних реформ, условия для иностранных инвестиций улучшаются, и что есть новые возможности в Украине", – подчеркнул экс-министр обороны США.

По его мнению, только когда европейский и американский бизнес и лидеры будут больше уверены в том, что в стране идет борьба с коррупцией, и что здесь можно вести бизнес, тогда можно будет начать говорить о каких-то будущих отношениях.

Как считает Гейтс, рекомендовавший недавно избранному президентом США Дональду Трампу кандидатуру нового госсекретаря Рекса Тиллерсона, пока еще рано говорить о каких-то дополнительных гарантиях безопасности для Украины, так как новая администрация в США только формируется и потому, что перед ней будет много других срочных и сложных вопросов.

Экс-министр обороны также отметил, что, учитывая географическое положение и природу экономики Украины, ей нужны хорошие отношения и с Западной Европой, и с Россией.

"А вот просчитать, как это сделать таким образом, чтобы не принести в жертву любые заявления о суверенитете – это как раз и есть самый главный вызов для Украины", – констатировал он.

По его мнению, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора и успех на нем западных компаний.

"Но у иностранного бизнеса должна быть уверенность, что они не будут иметь дело с коррупцией, иначе они не придут", – подчеркнул Гейтс.

Ранее вице-президент США Джо Байден, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок. "Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия", – сказал он.

По мнению Байдена, Россия хочет вернуть мир в состояние, где доминируют "сферы влияния", а также "военная мощь, коррупция и криминалитет", причем более слабые страны должны соглашаться со своим подчиненным положением.

Он подчеркнул, что российское руководство использует все средства, чтобы ликвидировать проект единой Европы и проверить народы Запада на прочность, используя проблемы этих стран.
США, Украина, Донбасс, гейтс, трамп

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Источник:

Интерфакс-Украина

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