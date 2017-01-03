Экс-посол США пояснил, почему Трамп не сможет отменить все санкции против России

Новые санкции Белого дома направлены на сдерживание кибератак со стороны России в будущем и включают меры, которые не были озвучены. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Также бывший дипломат считает, что даже если новоизбранный президент Дональд Трамп и его Администрация захотят отменить санкции против России, они не смогут этого сделать в полном объеме.

"Так как они (санкции – Авт.) являются действиями исполнительной власти, администрация Трампа не сможет отменить их все. Опубликованная информация о кибероперациях российских разведывательных служб, и шаги по защите против этого не могут быть отменены. И господин Трамп будет выглядеть глупо, если бы он сказал Москве о возвращении назад 35 разведчиков, которые были объявлены персонами нон-грата – он столкнется со шквалом критики", – считает дипломат.

Правда, по словам Пайфера, было немного удивительно, что президент России Владимир Путин решил не ответить тем же. "Обычная российская практика – выслать равное количество американских дипломатов. Кажется, это часть усилий Путина культивировать Трампа. Во время кампании (избирательной – Авт.) Трамп предполагал, что он может отменить санкции против России, перепризнать незаконную аннексию Крыма и изменить условия взаимодействия США с НАТО. Все это призывы к Кремлю и Путину. В моем понимании они (Россия – Авт.) хотят дать Трампу столько места, насколько это возможно в надежде, что он сделает некоторые из этих мер (по санкциям, Крыму или НАТО – Авт.) политикой США", – подытожил экс-посол США в Украине.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома, российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну. Закрываются и две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России. В санкционном списке – начальник ГРУ Игорь Коробов, его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, один из первых заместителей главы ГРУ Игорь Костюков, хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев, которые уже давно объявлены в международный розыск. ФБР подозревает их в вымогательстве, компьютерных взломах, хищении личных данных и других видах мошенничества.

Россия решила не предпринимать ответных санкций против Штатов. Хотя глава МИДа РФ Сергей Лавров предлагал выдворить 35 американских дипломатов из посольства США в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии, и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", – говорится в заявлении Владимира Путина, обнародованном на сайте Кремля.