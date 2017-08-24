Экс-посол США рассказал о шансах на получение Украиной летального оружия

Сегодня, 02:21

Данное решение поддерживают все советники Трампа, дело лишь за самим американским президентом

Джон Хербст. Фото: архив
Джон Хербст. Фото: архив

Бывший американский посол в Украине Джон Хербст считает, что сейчас довольно высокой вероятность предоставления Киеву Соединенными Штатами летального оружия. Об этом он рассказал в интервью DW, передает телеканал "112 Украина". 

"Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это случилось. Думаю, что все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США. И мы знаем, что в прошлом он демонстрировал определенные сантименты к Кремлю", – заявил Хербст. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он добавил, что считает предоставление оружия Киеву очень разумным шагом со стороны США. 

"Оружие, о котором идет речь, – летальное оружие оборонного характера – это оружие, не очень поможет Украине в ее наступательных действиях. Вместо этого оно сделает для Москвы более затратным продолжения ее агрессии, захват дополнительных территорий в Украине. Вид оружия, о котором больше всего говорят – противотанковые ракетные комплексы", – подчеркнул экс-посол. 

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина надеется не только на американское летальное оружие, но и от других стран НАТО.
США, Украина, предоставление, летальное оружие, хербст

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-посол США рассказал о шансах на получение Украиной летального оружия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украина рассчитывает на летальное оружие НАТО. flickr.com/Steve Dock

Украина ждет летальное вооружение не только от США – Полторак

Вчера, 15:38

Министр также признался, что Украина может себе позволить закупать новую военную технику

Политика

Джеймс Мэттис едет в Украину говорить о реформах в секторе обороны, фото AFP

Послы рассказали о целях визита Мэттиса в Украину

Вчера, 07:44

Во время переговоров главы Пентагона США с украинским руководством будет поднят вопрос о предоставлении Украине летального вооружения

Политика

Своим визитом в Украину Мэттис передаст большой "привет" России, фото president.gov.ua

"Бешеный пес": глава Пентагона едет в Украину говорить о реформах, а вот летальное оружие подождет

22 Августа, 18:13

Трамп - не Обама, и может подписать решение о предоставлении Украине летального оружия, но не в ближайшее время

Украина

Фото: МОЗ

Элькин объяснил, почему Израиль не предоставляет Украине летальное оружие

21 Августа, 19:16

Израильский министр отметил, что основное сотрудничество между странами "лежит в гражданской области"

Мнения

Анна Гопко. Фото: соцсети

Запад настроен "додавить" Россию ради мира на Донбассе – Гопко

18 Августа, 21:32

По мнению главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата

Украина

Гранатомет PSRL-1. Фото: warfiles.ru

Американское оружие уже поступает в Украину - военный эксперт

15 Августа, 12:38

Главное в этой поставке - не количество единиц вооружения, а сам факт ее согласования, отметил Бутусов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования