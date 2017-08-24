Экс-посол США рассказал о шансах на получение Украиной летального оружия

Данное решение поддерживают все советники Трампа, дело лишь за самим американским президентом

Бывший американский посол в Украине Джон Хербст считает, что сейчас довольно высокой вероятность предоставления Киеву Соединенными Штатами летального оружия. Об этом он рассказал в интервью DW, передает телеканал "112 Украина".

"Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это случилось. Думаю, что все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США. И мы знаем, что в прошлом он демонстрировал определенные сантименты к Кремлю", – заявил Хербст.

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Он добавил, что считает предоставление оружия Киеву очень разумным шагом со стороны США.

"Оружие, о котором идет речь, – летальное оружие оборонного характера – это оружие, не очень поможет Украине в ее наступательных действиях. Вместо этого оно сделает для Москвы более затратным продолжения ее агрессии, захват дополнительных территорий в Украине. Вид оружия, о котором больше всего говорят – противотанковые ракетные комплексы", – подчеркнул экс-посол.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина надеется не только на американское летальное оружие, но и от других стран НАТО.