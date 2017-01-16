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Эксперт назвал три причины для визита Байдена в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7884/98_main.1484552647.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/98_tn.1484552647.jpg Политика По мнению Березовца, Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу

Эксперт назвал три причины для визита Байдена в Украину

Сегодня, 09:40

По мнению Березовца, Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу

Байден прибыл в Украину. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Байден прибыл в Украину. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

У завершающего свою каденцию вице-президента США Джо Байдена есть три причины для визита в Киев. Такое мнение у себя в Facebook высказал политтехнолог Тарас Березовец.

"Первая – публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко-Байден. В отличие от комиссии Кучма-Гор, это партнерство никогда так и было оформлено в виде института, но зато результатов совместной работы Порошенко с Байденом хватает с избытком" – написал он.

Вторая причина, по мнению Березовца, заключается в том, что Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу.

"Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ", – отметил эксперт.

Третья причина, как считает Березовец, заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году. "Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. "Украинский" числится в числе главных", – резюмирует эксперт, добавляя, что большинство же деталей переговоров Порошенко и Байдена останутся непубличными.

"Но о характере переговоров можно будет судить даже по отрывкам из официального коммюнике встречи", – написал Березовец.

Как известно, сегодня вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Он уже провел переговоры с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом и в настоящее время проводит переговоры с президентом страны Петром Порошенко.

Как известно инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
США, Украина, Порошенко, Байден, визит

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Источник:

"Сегодня"

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