Эксперт назвал возможную цель покушения на Геращенко

С помощью убийства народного депутата Антона Геращенко планировалось запугать украинцев, запустив дестабилизирующий эффект в обществе, посеяв панику. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" кандидат политических наук Андрей Дацюк.

По его мнению, убийство антироссийского политика имело бы большой эффект среди Украинцев.

"Покушение на убийство такого человека имело бы мощный дестабилизирующий эффект. Основная цель – это паника, страх, запугивание как можно больших слоев населения. Поэтому террористы активно работают со СМИ, они и, безусловно, преследуют политические цели. А какого-то политика, который дважды в месяц появляется с антироссийскими заявлениями, это одно, а Геращенко, который чуть ли не каждый день в медиаэфире... Убийство такого человека имеет больший эффект", – заявил Дацюк.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.