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Эксперт о заявлении Климкина по визовому режиму с РФ: это эволюция дипломатии http://www.segodnya.ua/img/article/7821/14_main.1482418650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/14_tn.1482418650.jpg Политика По мнению Березовца, прогресс в работе МИДа особо очевиден за последние 3 года, когда на первые роли выдвинулись кадровые дипломаты и эксперты

Эксперт о заявлении Климкина по визовому режиму с РФ: это эволюция дипломатии

Сегодня, 16:53

По мнению Березовца, прогресс в работе МИДа особо очевиден за последние 3 года, когда на первые роли выдвинулись кадровые дипломаты и эксперты

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о визовом режиме с РФ свидетельствует об эволюции украинской дипломатии. Об этом политтехнолог Тарас Березовец написал у себя в Facebook.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня, что в ближайшее время МИД выйдет со своими предложениями по введению визового режима с РФ. Это, наверное, и есть лучшая иллюстрация эволюции, которую прошла украинская дипломатия за последние 25 лет с момента провозглашения независимости. От постсоветского министерства со штатом в несколько десятков людей до полноценной дипломатической машины с посольствами по всему миру", – написал Березовец.

По его мнению, прогресс в работе МИДа особо очевиден за последние 3 года, когда на первые роли выдвинулись кадровые дипломаты и эксперты, которыми Украина по праву может гордиться.

"Благодаря их преданности делу и профессионализму украинская дипломатия серьезно укрепила свой международный авторитет, что могу подтвердить как эксперт по международной политике. Украинские дипломаты делают огромную, часто незаметную, но оттого не менее значимую работу по защите и продвижению страны", – написал он.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан. "У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", – сказал министр.
россия, Украина, визовый режим, климкин, березовец

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"Сегодня"

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