Эксперт о заявлении Климкина по визовому режиму с РФ: это эволюция дипломатии

По мнению Березовца, прогресс в работе МИДа особо очевиден за последние 3 года, когда на первые роли выдвинулись кадровые дипломаты и эксперты

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о визовом режиме с РФ свидетельствует об эволюции украинской дипломатии. Об этом политтехнолог Тарас Березовец написал у себя в Facebook.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня, что в ближайшее время МИД выйдет со своими предложениями по введению визового режима с РФ. Это, наверное, и есть лучшая иллюстрация эволюции, которую прошла украинская дипломатия за последние 25 лет с момента провозглашения независимости. От постсоветского министерства со штатом в несколько десятков людей до полноценной дипломатической машины с посольствами по всему миру", – написал Березовец.

По его мнению, прогресс в работе МИДа особо очевиден за последние 3 года, когда на первые роли выдвинулись кадровые дипломаты и эксперты, которыми Украина по праву может гордиться.

"Благодаря их преданности делу и профессионализму украинская дипломатия серьезно укрепила свой международный авторитет, что могу подтвердить как эксперт по международной политике. Украинские дипломаты делают огромную, часто незаметную, но оттого не менее значимую работу по защите и продвижению страны", – написал он.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан. "У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", – сказал министр.